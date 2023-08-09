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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضوء غامض يضىء ليل أستراليا .. ما القصة؟

صدى البلد

في ظاهرة غريبة التقط المئات من الأستراليين المذهولين اللحظة المذهلة التي أضاءت فيها كرة نارية ساطعة سماء الليل.

شوهد ضوء غامض يتلألأ في سماء ملبورن بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل، وتم رصد ذلك الضوء الغامض حتى جبل بولر وبالارات وبنديجو وحتى عبر الحدود في أديلايد.

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سادت التكهنات حول ما إذا كان ذلك هو زخة نيزك أو خردة فضائية، وادعى العشرات من سكان ميلبورن أنهم شعروا بأن الأرض تهتز وخشوا أن يتعرضوا لزلزال آخر.

اندفع آخرون إلى الخارج حاملين هواتفهم لالتقاط الأشياء المتوهجة التي تضيء السماء المظلمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أمضت "ريكاردو" مواطنة استرالية دقيقتين في تصوير عرض الضوء المذهل من كاوز جيتي في جزيرة فيليب ، على بعد 143 كيلومترًا من ملبورن.

وتقول:"كنت خائفة قليلا، فقد عقب الضوء الغامض سلسلة من الانفجارات الصوتية العالية جدًا بعد دقيقتين"، وأضافت امرأة من ملبورن: "شاهدت للتو أمطار نيزك فوق ملبورن، مشاهد لا تصدق".

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شارك مستخدم "تيك توك"  آخر وجهة نظر بأنها كرة نارية من منطقة الأعمال المركزية في ملبورن، وهذه اللحظة غير العادية قسمت الإنترنت إلى ما حدث للتو.

كتب ستيف فوربس: "متأكد من أننا تعرضنا للتو إلى هزة ارتدادية أخرى في ملبورن #earthquake "، وقال شخص آخر: "حدث زلزال بنسبة 100 في المائة في ملبورن منذ حوالي 3 دقائق"، وزعم آخرون أنهم رأوا نيزكًا محتملاً.

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