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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سرب صخري.. ناسا ترتكب خطأ يعرض الأرض للخطر

صدى البلد

أطلقت ناسا عن طريق الخطأ خلال أول مهمة دفاعية كوكبية العام الماضي، سرب صخري مميت مثل هيروشيما.

حدد العلماء في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس 37 صخرة يصل عرضها إلى 22 قدمًا تناثرت على سطح القمر ديمورفوس بعد اصطدامه بمركبة فضائية.

تهدف المهمة ، المعروفة باسم اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) ، إلى دفع القمر الصغير بعيدًا عن مداره في حالة توجه كويكب باتجاه الأرض.

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بينما كان الاختبار ناجحًا ، فقد جاء بعواقب غير مقصودة، فقد شارك الفريق العلمي في بيان صحفي "الصخور الأصغر التي تطير في الفضاء يمكن أن تخلق مشاكلها الخاصة".

ففي حالة إذا اصطدمت صخرة يبلغ ارتفاعها 15 قدمًا بـ الأرض ستوفر قدرًا من الطاقة مثل القنبلة الذرية التي أسقطت على المدينة اليابانية.
وشبه الفريق سرب الصخور الفضائية بـ سحابة من الشظايا تتوسع من قنبلة يدوية،  تحلق في الفضاء بسرعة 13000 ميل في الساعة.

على الرغم من عدم وجود أي من الركام في مسار تصادم مع الأرض ، إلا أن العلماء قلقون من أن عاصفة صخرية من انحراف كويكب مستقبلي يمكن أن تؤثر على كوكبنا بنفس السرعة التي كان فيها الكويكب يتحرك - بالسرعة الكافية لإحداث أضرار جسيمة.

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أطلقت ناسا DART في عام 2022 لتحريك Dimorphos من مداره ، ودور حول كويكبها الرئيسي Didymos.

في 26 سبتمبر ، شاهد العالم تحليق DART بمقدار 15000 ميل في الساعة نحو ديمورفوس - وانطلق مداره من 11 ساعة و 55 دقيقة إلى 11 ساعة و 23 دقيقة بعد الاصطدام.

في نهاية المطاف ، يُعتبر DART ناجحًا ، ويوصف الآن بأنه وسيلة لحماية كوكبنا من تأثير كارثي لكويكب.

قالت دراسة جديدة بقيادة عالم الفلك في جامعة كاليفورنيا ، ديفيد جيويت: "لأن تلك الصخور الكبيرة تشترك أساسًا في سرعة الكويكب المستهدف ، فهي قادرة على إحداث أضرارها الخاصة".

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