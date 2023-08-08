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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف نوع جديد من البشر.. ما القصة؟

صدى البلد

يعتقد العلماء أنهم ربما يكونون قد حددوا نوعًا جديدًا من البشر بعد العثور على جمجمة قديمة لطفل عاش قبل 300.000 عام.

وتم اكتشاف البقايا المتحجرة ، والتي تضمنت عظام الفك والجمجمة والساق ، في Hualongdong ، الصين في عام 2019.

لكن ما حير الخبراء، هو أن ملامح وجه هذا الفرد لم تتطابق مع النسب التي انقسمت لتشكل إنسان نياندرتال ، ولا إنسان دينيسوفان ، ولا نحن  مما دفعهم إلى الشك في أننا قد نفقد فرعًا من شجرة العائلة البشرية.

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ومن المثير للاهتمام أن الباحثين يقولون إن الأنواع لم تمتلك ذقنًا حقيقيًا، وهذا من شأنه أن يجعله أكثر شبهاً بالدينيسوفان - وهو نوع منقرض من الإنسان القديم في آسيا والذي انفصل عن إنسان نياندرتال منذ أكثر من 400.000 عام.

وفقًا لخبراء في الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) ، يبدو أن الأطراف والجمجمة والفك - التي من المحتمل أنها تخص طفلًا يبلغ من العمر 12 أو 13 عامًا - “تعكس سمات بدائية أكثر”.

ولكن على الجانب الآخر ، كان لبقية وجه الطفل ملامح تشبه إلى حد كبير البشر المعاصرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قاد فريق الباحثين إلى استنتاج أنهم اكتشفوا سلالة جديدة تمامًا من أشباه البشر - هجين بين الفرع الذي أعطانا الإنسان الحديث والآخر أدى إلى وجود إنسان دينيسوفان في المنطقة، وهذا يعني أنه كانت هناك سلالة الإنسان المنتصب الذي أدى إلى الإنسان العاقل اليوم ، سلالة دينيسوفان ، وهذا الرابط الثالث في شجرة عائلة أشباه البشر في آسيا والذي كان قريبًا منا من الناحية التطورية.

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هذا الاكتشاف مهم أيضًا لأن الدراسات السابقة على بقايا إنسان نياندرتال في أوروبا وغرب آسيا قد وجدت دليلاً على سلالة رابعة من أشباه البشر تعيش في العصر الجليدي الأوسط إلى أواخر العصر الجليدي.

ومع ذلك ، لم يتم تحديد هذه المجموعة المفقودة رسميًا في سجل الحفريات، ففي الصين ، ظهر الإنسان العاقل منذ حوالي 120 ألف عام فقط.

لكن هذا البحث الجديد قد يشير إلى أن ميزاتنا 'الحديثة' كانت موجودة لفترة أطول بكثير من ذلك في منطقة شرق آسيا.

يعتقد الباحثون أنه قد يكون آخر سلف مشترك للإنسان العاقل وإنسان نياندرتال نشأ في جنوب غرب آسيا وانتشر لاحقًا إلى جميع القارات.

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