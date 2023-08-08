استعدادات عالمية بسبب إنفلونزا الطيور.. ماذا يحدث؟

يستعد علماء بريطانيون يعملون في مختبر على أحدث طراز لانتشار إنفلونزا الطيور إلى الناس، فقد كشف رؤساء الصحة في بريطانيا النقاب عن مختبر سوبر سري للغاية داخل بورتون داون يهدف إلى تعزيز التأهب للوباء وإنشاء لقاح في غضون 100 يوم من ظهور فيروس جديد.

أكد كبار العلماء في الموقع أنهم يجهزون الأدوات التي قد تكون ضرورية إذا انتشرت سلالة إنفلونزا الطيور H5N1 التي تقف وراء تفشي المرض الذي اجتاح العالم بين البشر.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس ، الذي يُعتقد أنه قتل ملايين الطيور في بريطانيا وأصاب عمال الدواجن ، قادر حاليًا على الانتشار بين الناس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن الخبراء العاملين في الموقع الجديد الذي تبلغ مساحته 3000 متر مربع يخشون أن يكون انتشار فيروس H5N1 ، الذي يقتل ما يقرب من 50 في المائة من المصابين به.

يقع مركز تطوير وتقييم اللقاحات (VDEC) في حرم العلوم وتكنولوجيا الدفاع التابع لوكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة (UKHSA) ، وهو فرع بورتون داون ، بالقرب من سالزبري في ويلتشير.

قال الدكتور بسام هاليس ، نائب مدير UKHSA Porton Down ، لصحيفة The Telegraph: "نحن نجهز الأدوات التي سنحتاجها إذا انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر".

وقالت البروفيسور إيزابيل أوليفر ، كبير المسؤولين العلميين في UKHSA للصحيفة: "نحن نعمل على تكثيف جهود التأهب لفيروس H5N1".

لقد عززنا مراقبتنا ، ونختبر الأشخاص الذين ربما تعرضوا لها،وعلى الصعيد العالمي ، تم تسجيل أقل من 900 حالة إصابة بشرية بفيروس H5N1. إنه يقتل ما يصل إلى نصف كل من يصاب بالعدوى.