عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استعدادات عالمية بسبب إنفلونزا الطيور.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

يستعد علماء بريطانيون يعملون في مختبر على أحدث طراز لانتشار إنفلونزا الطيور إلى الناس، فقد كشف رؤساء الصحة في بريطانيا النقاب عن مختبر سوبر سري للغاية داخل بورتون داون يهدف إلى تعزيز التأهب للوباء وإنشاء لقاح في غضون 100 يوم من ظهور فيروس جديد.

أكد كبار العلماء في الموقع أنهم يجهزون الأدوات التي قد تكون ضرورية إذا انتشرت سلالة إنفلونزا الطيور H5N1 التي تقف وراء تفشي المرض الذي اجتاح العالم بين البشر.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس ، الذي يُعتقد أنه قتل ملايين الطيور في بريطانيا وأصاب عمال الدواجن ، قادر حاليًا على الانتشار بين الناس، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية.

txt

فايزر تنهار إلى الهاوية بشكل غير مسبوق.. لهذا السبب

txt

رسالة سرية في حذاء زفاف الأميرة ديانا.. ما القصة؟

لكن الخبراء العاملين في الموقع الجديد الذي تبلغ مساحته 3000 متر مربع يخشون أن يكون انتشار فيروس H5N1 ، الذي يقتل ما يقرب من 50 في المائة من المصابين به.

يقع مركز تطوير وتقييم اللقاحات (VDEC) في حرم العلوم وتكنولوجيا الدفاع التابع لوكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة (UKHSA) ، وهو فرع بورتون داون ، بالقرب من سالزبري في ويلتشير.

قال الدكتور بسام هاليس ، نائب مدير UKHSA Porton Down ، لصحيفة The Telegraph: "نحن نجهز الأدوات التي سنحتاجها إذا انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر".

txt

لأول مرة.. الأمهات الجدد يودعن اكتئاب ما بعد الولادة بعد هذا القرار

txt

بوابة الجحيم .. رصد حفرة عملاقة وسط بحيرة| ما القصة؟

وقالت البروفيسور إيزابيل أوليفر ، كبير المسؤولين العلميين في UKHSA للصحيفة: "نحن نعمل على تكثيف جهود التأهب لفيروس H5N1".

لقد عززنا مراقبتنا ، ونختبر الأشخاص الذين ربما تعرضوا لها،وعلى الصعيد العالمي ، تم تسجيل أقل من 900 حالة إصابة بشرية بفيروس H5N1. إنه يقتل ما يصل إلى نصف كل من يصاب بالعدوى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

موضوعات متعلقة

فايزر تنهار إلى الهاوية بشكل غير مسبوق.. لهذا السبب

رسالة سرية في حذاء زفاف الأميرة ديانا.. ما القصة؟

العلماء يتوصلون لـ اكتشاف صادم على سطح القمر

رياضة شهيرة تسبب سرطان الجلد.. تعرف عليها

أقصر سكان العالم يعيشون في هذه الجزيرة.. تفاصيل

لأول مرة.. الأمهات الجدد يودعن اكتئاب ما بعد الولادة بعد هذا القرار

بوابة الجحيم .. رصد حفرة عملاقة وسط بحيرة| ما القصة؟

أسماك القرش تصبح أكثر غضبًا على مستوى العالم.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

روشتة شرعية لمواجهة الشدائد والمصاعب.. مهمة لكل مسلم

حارس الأهلي: أتعلم من مصطفى شوبير.. وكولر أفضل من موسيماني لهذا السبب

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

فيديو أثار الجدل| عداءة صومالية تتسبب في فضيحة لبلادها.. ماذا فعلت؟

ماهر فرغلي: عادل إمام ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الإعدام على طلال الأنصاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ