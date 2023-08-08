أقراص من الجبن تنهي حياة رجل إيطالي بشكل مأساوي| اعرف التفاصيل

انتهت حياة رجل إيطالي مُسن، بطريقة مأساوية، في مكان عمله؛ حيث سُحق حتى الموت تحت 25 ألف قرص ضخم من جبن "جرانا بادانو".

وكان جياكومو شياباريني البالغ من العمر 74 عامًا، يمتلك مصنعًا للألبان والجبن في رومانو دي لومبارديا، شمال إيطاليا، ووقع الحادث في مستودعاته.

وبسبب تحطم أحد الأرفف التي تحمل الجبن؛ سقطت أقراص من الجبن الناضج، وسحقته أسفلها، حيث يزن كل قرص، حوالي 40 كجم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وعادة ما تكدس المستودعات بآلاف من أقراص الجبن التي تبقى هناك حتى تصل كل منها إلى المستوى المناسب من النضج، ويعتبر جبن جرانا بادانو هو نوع من الجبن الصلب الذي ينافس بارميجيانو ريجيانو الشهير.

أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن خدمات الطوارئ عملت طوال الليل لإنقاذ الرجل ، لكن الأمل في العثور عليه على قيد الحياة تضاءل.

واستغرق الأمر 12 ساعة للعثور على جثة “شياباريني”، وتحاول الشرطة المحلية التحقيق في سبب انهيار الرفوف.

وكان الرجل الإيطالي يتفقد أقراص الجبن الناضج، المخزنة على أرفف معدنية، أعلاها يبلغ ارتفاعه 10 أمتار.