عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقراص من الجبن تنهي حياة رجل إيطالي بشكل مأساوي| اعرف التفاصيل

صدى البلد

انتهت حياة رجل إيطالي مُسن، بطريقة مأساوية، في مكان عمله؛ حيث سُحق حتى الموت تحت 25 ألف قرص ضخم من جبن "جرانا بادانو".

وكان جياكومو شياباريني البالغ من العمر 74 عامًا، يمتلك مصنعًا للألبان والجبن في رومانو دي لومبارديا، شمال إيطاليا، ووقع الحادث في مستودعاته.

txt

اكتشاف نوع جديد من البشر.. ما القصة؟

txt

استعدادات عالمية بسبب إنفلونزا الطيور.. ماذا يحدث؟

وبسبب تحطم أحد الأرفف التي تحمل الجبن؛ سقطت أقراص من الجبن الناضج، وسحقته أسفلها، حيث يزن كل قرص، حوالي 40 كجم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وعادة ما تكدس المستودعات بآلاف من أقراص الجبن التي تبقى هناك حتى تصل كل منها إلى المستوى المناسب من النضج، ويعتبر جبن جرانا بادانو هو نوع من الجبن الصلب الذي ينافس بارميجيانو ريجيانو الشهير.

أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن خدمات الطوارئ عملت طوال الليل لإنقاذ الرجل ، لكن الأمل في العثور عليه على قيد الحياة تضاءل.

txt

رسالة سرية في حذاء زفاف الأميرة ديانا.. ما القصة؟

txt

العلماء يتوصلون لـ اكتشاف صادم على سطح القمر

واستغرق الأمر 12 ساعة للعثور على جثة “شياباريني”، وتحاول الشرطة المحلية التحقيق في سبب انهيار الرفوف.

وكان الرجل الإيطالي يتفقد أقراص الجبن الناضج، المخزنة على أرفف معدنية، أعلاها يبلغ ارتفاعه 10 أمتار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

موضوعات متعلقة

اكتشاف نوع جديد من البشر.. ما القصة؟

استعدادات عالمية بسبب إنفلونزا الطيور.. ماذا يحدث؟

فايزر تنهار إلى الهاوية بشكل غير مسبوق.. لهذا السبب

رسالة سرية في حذاء زفاف الأميرة ديانا.. ما القصة؟

العلماء يتوصلون لـ اكتشاف صادم على سطح القمر

رياضة شهيرة تسبب سرطان الجلد.. تعرف عليها

أقصر سكان العالم يعيشون في هذه الجزيرة.. تفاصيل

لأول مرة.. الأمهات الجدد يودعن اكتئاب ما بعد الولادة بعد هذا القرار

ترشيحاتنا

بدء الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 في هذه الأماكن

لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.. فيديو

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بينهم سياسي.. قتلى في انفجار عنيف جنوب غرب باكستان

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ