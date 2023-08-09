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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مفيد ولا مضر؟ .. فيسبوك يؤثر على صحتك العقلية

صدى البلد

كثيرًا ما يوصف "فيسبوك" بأنه سيء ​​لصحتك العقلية، غالبًا على أساس أنه يجعلك تشعر بالغيرة من حياة الآخرين.

لكن الباحثين في جامعة أكسفورد يجادلون الآن بأن الانتقادات الموجهة إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سيئة بالنسبة لك هي مفاهيم خاطئة شائعة لا أساس لها من الصحة.

حلل الخبراء بيانات من ما يقرب من مليون شخص في 72 دولة على مدار 12 عامًا لفهم المزيد حول تأثير Facebook على الرفاهية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ولم يجدوا أي دليل على أن استخدام فيسبوك مرتبط بضرر نفسي واسع النطاق ، وقد تكون شبكة التواصل الاجتماعي مفيدة لك.

تتناقض الدراسة الجديدة مع مجموعة كبيرة من الأبحاث السابقة والنقد عبر الإنترنت الذي يجادل بأن فيسبوك يمكن أن يضر بصحة الفرد العقلية بشكل خطير.

وُصفت تلك الدراسة بأنها الأكبر من نوعه  للتحقيق في Facebook ، وقد أجراه خبراء في معهد أكسفورد للإنترنت، والذي خلص سابقًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤذي المراهقين.

شارك فيسبوك ، المملوك لشركة Meta ، في البحث ولكن فقط لتوفير البيانات - ولم يكلف أو يمول الدراسة ، كما يشير مؤلفو الدراسة الجديدة.

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وقال مؤلف الدراسة البروفيسور أندرو برزيبيلسكي: "لقد فحصنا أفضل البيانات المتاحة بعناية ووجدنا أنهم لا يدعمون فكرة أن عضوية Facebook مرتبطة بالضرر ، بل على العكس تمامًا".

وفي الواقع ، يشير تحليلنا إلى أن Facebook ربما يكون مرتبطًا بالرفاهية الإيجابية ، لكن هذا لا يعني أن هذا دليل على أن Facebook مفيد لرفاهية المستخدمين.

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