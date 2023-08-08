عروس تقلب السوشيال ميديا برقصة في حفل زفافها

يحاول كلٌ من العريس والعروس أن ينفذا أفكارا خارج الصندوق في حفل زفافهما سواء في طريقة الدخول إلى الحفل أو في تقديم فقرات مختلفة خلال الحفل أو غيرها من الأفكار التي تجعل من الزفاف مختلف.

ووراء تلك الأفكار المختلفة أو خارج الصندوق قررت عروس أن تؤدي فقرة رقص مختلفة خلال حفل زفافها، جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فقد انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لـ عروس وهي تحاول الرقص على عمود من المعدن أمام الحضور في حفل الزفاف.

بينما كانت العروس تؤدي حركاتها الراقصة على العمود كان العريس يقف على الجانب الآخر وهو يصفق لها، كما كان الحضور يهتفون لها، وبعد انتهائها من تأدية الرقصة يصفقون لها بحرارة.

ولكن لـ رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأي آخر، فقد أثارت العروس حالة من الجدل بينهم بتلك الرقصة، وحلت السخرية صدارة التعليقات على العروس.