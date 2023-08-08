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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يخشى الأثريون فتحها.. مقبرة إمبراطور صيني ترهب كل من يقترب منها

صدى البلد

سنوات طويلة وعلماء الآثار يتوخون الحذر بشأن مقبرة إمبراطور صيني ، محاطة بجنود حجريين مخيفين.

تم دفن قبر الإمبراطور الأول للصين ، تشين شي هوانغ ، وترك القبر مغلقًا لمدة 2200 عام ، ويخشى من ينقبون القبر فتحه.

ليس بسبب جيش التراكوتا سيئ السمعة للجنود والخيول، ولكن بسبب الحالة شديدة التقلب للمقبرة نفسها ، التي تم اكتشافها في عام 1974، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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قد يتسبب فتح القبر في أضرار لا يمكن التغلب عليها للمنطقة المحيطة بها ، ويعتقد الخبراء أن التابوت مفخخ بالموت في انتظار من يفتحونه.

يُشاع أن الفخاخ المميتة الملحقة بالنعش قد تم وضعها في مكانها لدرء الأفراد الفضوليين الذين يحاولون  شق طريقهم إلى التابوت.

كتب عالم الآثار "سيما تشيان" بعد قرن من وفاة الإمبراطور الأول للصين: "شُيِّدت قصور وأبراج ذات مناظر خلابة لمائة مسؤول ، وامتلأت المقبرة بالقطع الأثرية النادرة والكنوز الرائعة".
"كما صدرت أوامر للحرفيين بصنع أقواس وسهام مهيأة لإطلاق النار على أي شخص يدخل القبر، وتم توجيه مئات الأنهار ونهر اليانغتسي والنهر الأصفر والبحر العظيم لإغراق من يقترب.

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قد تكون الأفخاخ المتفجرة والسهام مقلقًا، ولكن يشعر الخبراء الآن بالقلق من حالة التابوت والزئبق بداخله يمكن أن يكون مزيجًا قاتلًا قد يتسبب في عرض الرعب تمامًا عند فتحه.

اقترحت ورقة نُشرت في عام 2020 سبب عدم نهب القبر مطلقًا ، وقد يكون ذلك بسبب الزئبق شديد التقلب في الداخل.

ونصها: :"الزئبق شديد التقلب قد يتسرب من خلال الشقوق ، التي نشأت في الهيكل بمرور الوقت ، ويدعم تحقيقنا السجلات التاريخية القديمة على المقبرة ، والتي يعتقد أنها لم تُفتح أبدًا".

لم يتخذ العلماء بعد قرارًا حازمًا بشأن فتح القبر أم لا ، ولكن يُزعم أنه تم طرح تقنيات لفتحها دون ضرر.

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