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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نفوق آلاف القطط بمتحور فيروس كورونا في قبرص.. تفاصيل

صدى البلد

سيتم إعطاء القطط بقايا عقاقير فيروس كورونا "كوفيد-19" البشرية بعد ما مات عدة آلاف  من القطط بعد إصابتهم بفيروس كورونا في قبرص.

التهاب الصفاق المعدي السنوري (FIP) هو مرض يسببه فيروس كورونا السنوري (FCoV) ، وهو سلالة لا يمكن أن تنتقل إلى البشر.

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وتشير التقديرات السابقة إلى أن نحو 300 ألف من القطط القبرصية البالغ عددها مليون قطة قد قتلت على يد FIP هذا العام، وقدرت جمعية الأطباء البيطريين القبرصيين الرقم الآن بأقل من ذلك بكثير وهو 10000.

أعطت الحكومة القبرصية الضوء الأخضر لبدء استخدام الأدوية البشرية غير المستخدمة بعد توصية من وزارة الزراعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال مجلس الوزراء في بيان 'مخزون الاستعدادات التي استخدمت في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا البشري ولم تعد مستخدمة يمكن توفيرها'.

أطلق نشطاء الحيوانات على قبرص اسم جزيرة القطط النافقة، وينتشر فيروس كورونا في براز القطط ويسبب أعراضًا خفيفة بما في ذلك الإسهال. ومع ذلك ، إذا تحور وتسبب FIP ، يمكن أن تعاني القطط من الحمى والخمول وتراكم السوائل في البطن.

وفقًا لكلية الطب البيطري بجامعة كورنيل ، فإن FIP دائمًا ما يكون قاتلًا، هناك الآن مخاوف من أن الفيروس التاجي الذي يسبب FIP ربما تحور إلى سلالة أكثر عدوى.

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وقال جراح القطط البيطرية جو لويس لشبكة سكاي نيوز: "ما يثير القلق بشأن الأدلة من تفشي المرض في قبرص ، هو أن طفرة سيئة بشكل خاص لـ FCoV يبدو أنها حدثت بالفعل".

تميل معدلات الإصابة إلى أن تكون أعلى في القطط التي تعيش في أماكن قريبة وتتشارك في مرافق المراحيض ، مثل البطاريات ومراكز الإنقاذ ، على سبيل المثال.

 

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