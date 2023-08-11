عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفيدة للصحة العقلية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول 30 جرام مكسرات يوميا؟

صدى البلد

معظمنا يحب المكسرات بكافة أشكالها وأنواعها، وإلى جانبب طعمها اللذيذ فهناك فوائد صحية ونفسية متعددة، كما إنها توفر فائدة غير متوقعة للصحة العقلية.

فحص الباحثون بيانات أكثر من 13500 شخص في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا، لم يكونوا مصابين بالاكتئاب في بداية الدراسة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

القلق يخيم على العلماء بسبب ما يحدث في القطب الجنوبي.. تفاصيل

txt

ضوء غامض يضىء ليل أستراليا .. ما القصة؟

تم تسجيل استهلاك المشاركين من المكسرات، بما في ذلك المكسرات غير المملحة مثل اللوز والكاجو والفستق والمكسرات المملحة أو المحمصة والفول السوداني.

تمت متابعتهم لمدة خمس سنوات ، تم خلالها تشخيص 8 في المائة بالاكتئاب، وكشف التحليل أن استهلاك المكسرات المنخفض إلى المعتدل، ما يعادل حصة واحدة من 30 جرامًا في اليوم، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17 في المائة مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا المكسرات.

وقال العلماء إن هذه النتائج كانت بغض النظر عن نمط الحياة والعوامل الصحية الأخرى ، مضيفين أن آثار المكسرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة على الدماغ قد تكون سبب النتائج.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة  "بورانو"، من جامعة Castilla-La Mancha في إسبانيا: "تسلط نتائجنا الضوء على فائدة أخرى لاستهلاك المكسرات ، مع انخفاض بنسبة 17 في المائة في الاكتئاب المرتبط باستهلاك المكسرات، ويوفر هذا سببًا منطقيًا أقوى للناس ليصبحوا متحمسين لاستهلاك المكسرات".

txt

سرب صخري.. ناسا ترتكب خطأ يعرض الأرض للخطر

txt

مفيد ولا مضر؟ .. فيسبوك يؤثر على صحتك العقلية

وقال الفريق في دورية Clinical Nutrition:  حللت هذه الدراسة العلاقة المحتملة بين استهلاك المكسرات وخطر الإصابة بالاكتئاب في عينة كبيرة من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في المملكة المتحدة.

فالنتيجة الرئيسية هي أن الاستهلاك المنتظم من المكسرات المنخفضة إلى المعتدلة يرتبط بـ انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة بعدم استهلاك المكسرات.


وأخيرًا حصة 30 جرام من المكسرات تعادل 20 حبة لوز، 15 كاجو ، 40 فول سوداني أو 30 حبة فستق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

القلق يخيم على العلماء بسبب ما يحدث في القطب الجنوبي.. تفاصيل

ضوء غامض يضىء ليل أستراليا .. ما القصة؟

بشكل رسمي.. يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق | لهذا السبب

سرب صخري.. ناسا ترتكب خطأ يعرض الأرض للخطر

مفيد ولا مضر؟ .. فيسبوك يؤثر على صحتك العقلية

أقراص من الجبن تنهي حياة رجل إيطالي بشكل مأساوي| اعرف التفاصيل

عروس تقلب السوشيال ميديا برقصة في حفل زفافها

نفوق آلاف القطط بمتحور فيروس كورونا في قبرص.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اكتشاف نوع من الحيتان عاش في مصر قبل 41 مليون عام

منظمة الصحة تثير جدلا حول ظهور متحور جديد لـ "كورونا" أشد خطرا .. تفاصيل

أقوى هاتف سامسونج فى العالم .. سعر Galaxy S23 Ultra فى الإمارات

بلينكن : نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة رئيس النيجر بازوم وأمنه

شوبير يكشف الموقف النهائي لرحيل شريف عن الأهلي وتطورات صفقة المهاجم الأجنبي

الصحة والذكاء والجمال هيتحسنوا .. عادة يومية تغير حياتك للأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ