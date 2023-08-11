مفيدة للصحة العقلية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول 30 جرام مكسرات يوميا؟

معظمنا يحب المكسرات بكافة أشكالها وأنواعها، وإلى جانبب طعمها اللذيذ فهناك فوائد صحية ونفسية متعددة، كما إنها توفر فائدة غير متوقعة للصحة العقلية.

فحص الباحثون بيانات أكثر من 13500 شخص في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا، لم يكونوا مصابين بالاكتئاب في بداية الدراسة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تم تسجيل استهلاك المشاركين من المكسرات، بما في ذلك المكسرات غير المملحة مثل اللوز والكاجو والفستق والمكسرات المملحة أو المحمصة والفول السوداني.

تمت متابعتهم لمدة خمس سنوات ، تم خلالها تشخيص 8 في المائة بالاكتئاب، وكشف التحليل أن استهلاك المكسرات المنخفض إلى المعتدل، ما يعادل حصة واحدة من 30 جرامًا في اليوم، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17 في المائة مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا المكسرات.

وقال العلماء إن هذه النتائج كانت بغض النظر عن نمط الحياة والعوامل الصحية الأخرى ، مضيفين أن آثار المكسرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة على الدماغ قد تكون سبب النتائج.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة "بورانو"، من جامعة Castilla-La Mancha في إسبانيا: "تسلط نتائجنا الضوء على فائدة أخرى لاستهلاك المكسرات ، مع انخفاض بنسبة 17 في المائة في الاكتئاب المرتبط باستهلاك المكسرات، ويوفر هذا سببًا منطقيًا أقوى للناس ليصبحوا متحمسين لاستهلاك المكسرات".

وقال الفريق في دورية Clinical Nutrition: حللت هذه الدراسة العلاقة المحتملة بين استهلاك المكسرات وخطر الإصابة بالاكتئاب في عينة كبيرة من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في المملكة المتحدة.

فالنتيجة الرئيسية هي أن الاستهلاك المنتظم من المكسرات المنخفضة إلى المعتدلة يرتبط بـ انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة بعدم استهلاك المكسرات.



وأخيرًا حصة 30 جرام من المكسرات تعادل 20 حبة لوز، 15 كاجو ، 40 فول سوداني أو 30 حبة فستق.