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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

القلق يخيم على العلماء بسبب ما يحدث في القطب الجنوبي.. تفاصيل

صدى البلد

حذر العلماء من أن القطب الجنوبي يتحول من ثلاجة للعالم تحافظ على درجات الحرارة المنخفضة والثلوج إلى مبرد  ضعيف يذوب فيه الثلوج إلى ماء بارد.

عادةً ما يعكس الجليد الموجود على اليابسة والبحر في القطب الجنوبي أشعة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء، ولكن عند تشكل المياه  في البرك والبحيرات في القارة القطبية الجنوبية ، فإن هذا يمتص الحرارة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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قال البروفيسور مارتن سيجيرت إن قارة القطب الجنوبي "عبارة عن سطح أبيض هائل وواسع، تقوم بعمل هائل للكوكب من حيث ارتداد الكثير من الإشعاع الشمسي إلى الفضاء، ونفس العملية تحدث بالفعل في القطب الشمالي.

كما أوضح سيجيرت ، عالم الجليد في جامعة إكستر ، إن الجليد البحري حول القارة المتجمدة هو حاليًا عند أدنى مستوى له منذ أن بدأت الأقمار الصناعية في رصده في عام 1979 ، متجاوزًا الحد الأدنى القياسي السابق المسجل العام الماضي.


شهدت موجة الحر الشتوية في مارس 2022 ارتفاع درجات الحرارة بحوالي 40 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في شرق القارة القطبية الجنوبية ، من حوالي -50 درجة مئوية إلى -10 درجات مئوية ، ولو حدث ذلك في الصيف لكان قد بدأ في ذوبان سطح الصفائح الجليدية التي قال العلماء إنهم لم يروها من قبل. قبل.

قال البروفيسور سيجيرت: "أعتقد أن المجتمع العلمي أصيب بصدمة بسبب افتقار هذا الموسم للجليد البحري ، وهو أقل بكثير مما حدث في السنوات السابقة".

بسبب البيئة القاسية للقارة القطبية الجنوبية وموقعها البعيد ، هناك القليل من البيانات المتاحة لربط مثل هذه الأحداث بشكل لا لبس فيه مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان ، لكن العلماء يقولون إنه من المتوقع حدوثها على كوكب يزداد احترارًا.

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جنبا إلى جنب مع علماء من جميع أنحاء المملكة المتحدة وتشيلي وجنوب إفريقيا ، كان البروفيسور سيحيرت يفحص الأدلة على الأحداث المتطرفة في القارة القطبية الجنوبية وقال إنه من المؤكد تقريبًا  أن شدتها ستزداد ما لم يتم التحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقد نشروا عملهم في مجلة Frontiers in Environmental Science ، وحددوا ما يقرب من اثنتي عشرة طريقة لتغيير التأثيرات البشرية للقطب الجنوبي ، من ذوبان الجليد البحري والأرضي ، وانهيار الجروف الجليدية ، واحترار المحيطات والغلاف الجوي ، والانقراض القريب للحيوانات البحرية والمقدمة من الأنواع الأجنبية مثل الطحالب والعشب.

يشعر العلماء بالقلق بشكل خاص بشأن ما قد يحدث خلال السنوات القليلة المقبلة مع انتشار تأثيرات ظاهرة النينو على ارتفاع درجات الحرارة.

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