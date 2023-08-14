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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

6 أشياء احذر مشاركتها على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

صدى البلد

حذر أحد الخبراء من أن الطريقة التي يستخدم بها معظم الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي تعرض حياتهم على خطر الاحتيال علىالهوية والسطو على المنازل.


 

قالت "لورا كانكالا" رئيسة استخبارات التهديدات في مزود برامج الأمان عبر الإنترنت F-Secure ،  إن هناك ستة أشياء لا تنشرها أبدًاعلى وسائل التواصل الاجتماعي.


 

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وتشمل الاشياء صور مفاتيح المنزل ، وصور العودة من  مدرسة الأطفال أو أي شيء يمكنه تحديد الأماكن التي تزورها بانتظام، مثل طريقالذهاب إلى العمل.


 

حذرت "لورا" من أنه من السهل جدًا الكشف عن عنوان منزلك عن غير قصد على وسائل التواصل الاجتماعي.


 

نشر صور بالقرب من موقع المنزل


 

قالت: "تجنب التقاط ونشر الصور في المنزل وحوله والتي يمكن أن تكشف عن المكان الذي تعيش فيه ، ويمكن أن تسمح المعالم الرئيسيةوالمتاجر والمباني المعروفة لشخص لديه نوايا سيئة ببناء صورة دقيقة للمكان الذي تعيش فيه، مثل محطة إطفاء أو متجر صغير يمكن أن يوفرنقاط الطريق الرئيسية".


 

هناك طريقة أخرى يجب تجنبها وهي مشاركة خريطة للجري أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة خاصة أو طريق ذهاب العمل إذابدأت من منزلك لأن هذا يمكن أن يكشف بسهولة عن عنوانك.


 

كن على علم أيضًا أن بعض تطبيقات الوسائط الاجتماعية لها مشاركة الموقع ، مثل Snapchat و BeReal و Facebook.


 

من السهل أن تنسى أن هذا الإعداد ممكّن لذا أوصي بإيقاف تشغيله.


 

صور مفاتيح المنزل أو تذاكر الطيران


 

قد يبدو نشر صورة لمفاتيح منزلك بعد شراء منزل ، ولكنه ينطوي على مخاطر، وكذلك نشر تذاكر الطيران التي يمكن أن تعطي تفاصيل مثلأرقام جوازات السفر.


 

قال كانكالا: "الاتجاه الذي يحظى بشعبية لدى أصحاب المنازل الجدد هو التقاط صورة لمجموعة مفاتيحهم، وربما تتدلى خارج يومهمالأمامي للإعلان بفخر عن شرائهم الجديد.


 

فاعتمادا على نوع القفل من الممكن تقنيا طباعة نسخة ثلاثية الأبعاد من المفاتيح استنادا إلى صورة فوتوغرافية، لذلك، إذا كنت لا تريدلصوص في منزلك تجنب نشر هذه الصور.


 

يمكن أن يؤدي نشر تذاكر الطيران عبر الإنترنت إلى كشف معلوماتك الشخصية أو تسهيل الأمر على المخادعين الخبيثين لإلغاء تذكرةالطائرة الخاصة بك على أنها "مزحة".


 

صور للأطفال الذين يعودون إلى المدرسة


 

أصبح من الشائع نشر صور للأطفال على عتبة الباب للعودة إلى المدرسة، ولكن هذا يمكن أن يعطي تفاصيل شخصية عن كل من طفلك وعنمكان منزلك.


 

قال كانكالا: "مع عودة المدارس، من الشائع أن ينشر الآباء صورا لأطفالهم يرتدون زيا موحدا يمكن التعرف عليه خارج بابهم مع رقم منزلمرئي بوضوح".


 

صور في مكان العمل


 

حذر كانكالا من أنه من السهل جدا التخلي عن تفاصيل خاصة عن مكان عملك والتي يمكن استغلالها من قبل مجرمي الإنترنت.


 

ربما تريد أن تظهر للعالم أنك تعمل بجد حقا أو ربما وجدت مقهى رائعا وتلتقط صورة لجهاز الكمبيوتر المحمول الجهاز الخاص بك فيالموقع، مع القهوة. ولكنها أيضا طريقة سهلة للكشف عن المعلومات الحساسة عن غير قصد على شاشتك.


 

تنتج كاميرات الهواتف الذكية مثل هذه الصور عالية الجودة في الوقت الحاضر، ويمكن لشخص ما بسهولة تكبير لقطتك وقراءة محتوىرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو لوحة معلومات العمل. وينطبق الشيء نفسه عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى رسائل البريدالإلكتروني الشخصية. إذا كنت تريد حقا مشاركة مثل هذه الصورة، فقم بقفل شاشة جهازك أولا.


 

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نشر صور لأشخاص آخرين دون موافقتهم


 

يجدر التفكير قبل النشر ، هل يريد الأشخاص الآخرون مشاركة هذه الصورة أو الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.


 

قال كانكالا: "العديد منا معتاد على مشاركة صور الأصدقاء عبر الإنترنت ولكن كم مرة تطلب الإذن قبل القيام بذلك؟ بافتراض أن ظروفالجميع هي نفسها يمكن أن تضع شخصا آخر في ورطة".


 

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