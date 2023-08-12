إذا كنت تشتكي من هذه الحالة فأنت تعاني أعراض كورونا طويلة الأمد

3 سنوات ومازال فيروس كورونا وأعراضه طويلة المدى تطارد الذين أصيبوا بـ الفيروس المستجد، فمؤخرًا توصلت دراسة جديدة إلى أنه إذا كانت ساقيك يتغير لونها من درجات اللون الأزرق والأرجواني بعد الوقوف لبضع دقائق فقط ، فقد يكون لديك مرض كوفيد طويل الأمد.

أطلق الأطباء في المملكة المتحدة ناقوس الخطر بعد مقابلة أحد الناجين من كوفيد البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي لاحظ ، بعد الوقوف لمدة دقيقة واحدة ، أن ساقيه بدأت في الاحمرار ثم أصبحت مزرقة مع زيادة وضوح عروقه.

لم يتم اعتبار الحالة ، المعروفة باسم زراق الأطراف ، نتيجة ثانوية محتملة للتغلب على عدوى كوفيد، لكن أطباء جامعة ليدز الذين عالجوا المريض قالوا إنها تستحق المزيد من التحقيق.

سيضيف إلى قائمة متزايدة باستمرار من الحالات التي يعتقد أنها مرتبطة بـ كوفيد الطويل ، وهو مجموعة من المشكلات الصحية المستمرة التي تستمر لأسابيع أو حتى لفترة أطول بعد التغلب على العدوى.

أوضح الدكتور مانوج سيفان من جامعة ليدز الذي عالج المريض أنه بعد حوالي 10 دقائق من الوقوف، يتحول لون ساقي المريض مزرق، لكن اللون عاد إلى طبيعته عندما جلس.

يحدث تغير اللون بسبب حالة تسمى زراق الزرقة والتي تسبب انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف ، مما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأكسجين في الدم.

كان نبضه وضغط دمه ضمن المعدل الطبيعي عندما كان مستلقيًا ، لكن بعد أن ظل ثابتًا لمدة ثماني دقائق ، ظل نبضه مرتفعاً عند 127 نبضة في الدقيقة.

شخَّص الأطباء حالته بمتلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي (POTS) ، وهي حالة تؤدي إلى زيادة غير طبيعية في معدل ضربات القلب عند الوقوف.

كما أبلغ المريض عن أعراض مصاحبة مثل الشعور بالضباب والارتعاش بالإضافة إلى الشعور بالوخز والحكة وثقل في ساقيه.