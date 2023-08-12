مئات لعبة البط تنتشر في نهر شيكاغو.. لهذا السبب |فيديو

في مشهد غريب ومبهج انتشرت المئات من لعبة البط المطاطية في نهر شيكاغو يوم الخميس الماضي.

يعرف ذلك بإنه Ducky Derby السنوي، وهي عبارة تجمع التبرعات للأولمبياد الخاص في إلينوي.

ويمكن أن يكون لك بطتك الخاصة في هذا الأولمبياد السنوي مقابل 5 دولارات وتكون جزءًا من المرح، بحسب ما نشر موقع "abc".

بدأت الأنشطة في الساعة 10 صباحًا بمهرجان عائلي في Pioneer Court في 401 N. Michigan Avenue ويستمر حتى الساعة 2:30 مساءً.

بدأ تناثر البط في الساعة 1 بعد الظهر، عند جسر كولومبوس درايف ، ثم انطلق البط إلى خط النهاية بالقرب من شارع ميتشجان.

يعد هذا الحدث من أكبر جهات جمع التبرعات للأولمبياد الخاص بولاية إلينوي. في عام 2022 ، تم إنزال أكثر من 75000 بطة في النهر.

https://abc7chicago.com/ducky-derby-fundraiser-splashes-down-thursday/13627594/