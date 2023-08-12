سيدة أمريكية تصاب بـ مرض غريب بسبب اللب السوري .. تفاصيل

أصيبت امرأة من ولاية كونيتيكت بقرحة ضخمة في المستقيم، وهي تصيب شخص واحد فقط من بين كل 20 ألف شخص، وذلك بعد تناول كميات مفرطة من بذور عباد الشمس "اللب السوري".

طلبت المرأة البالغة من العمر 31 عامًا ، المساعدة الطبية بعد أن فقدت 20 رطلاً في شهر وإصابتها بإسهال شديد، وعندما أجرى الأطباء فحوصات على بطنها وحوضها ، وجدوا أن بذور عباد الشمس غير المهضومة قد استقرت في المستقيم.

كانت بذور عباد الشمس التي تناولتها السيدة قد ترسبت في المستقيم وكونت كتلة صلبة نادرة للغاية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قد يحدث هذا عندما تتراكم المادة الغريبة في القولون والمستقيم ، مما يؤدي إلى جفافها وتصلبها، هذا يتسبب إلى تكتل وتحجر الفضلات وآلام في الشرج، ويستقر معظم هذه الأشياء في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

غالبًا لا تسبب التكتلات أي أعراض ، ولكن في حالة هذه المرأة ، أصيبت بالبراز وألم المستقيم والإمساك، وقال الفريق الطبي إنه من المحتمل أن يكون بسبب تناول كميات مفرطة من بذور عباد الشمس، ليس من الواضح بالضبط كم أكلت.

لم يحدد الأطباء أيضًا ما إذا كانت البذور لا تزال في قشرتها، ولكن نظرًا لأن معظم هذه الحالات المماثلة تضمنت بذورًا غير مقشرة ، فمن الآمن افتراض أن هذه البذور لا تزال بها.