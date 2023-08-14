العثور على أعمق حفرة في العالم بقلب المحيط.. تفاصيل

عثر العلماء على ما يقولون إنه أعمق حفرة في العالم، وتقع في أعماق المحيط.

نشر الخبيران أندرو فيلكسون وتوني ييتس دراسة جديدة عن التأثير الواقع قبالة ساحل نيو ساوث ويلز، في أستراليا إثر هذه الحفرة.





تنص الورقة على أنهم يعتقدون أن الحفرة المسماة هيكل دينيليكين هي أكبر هيكل تأثير في العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





يمتد عرضه حوالي 323 ميلا - مما يجعله أكبر بأكثر من 100 ميل من الهيكل الذي كان يعتبر سابقا الأكبر في العالم.





في السابق، كان من الممكن العثور على هيكل تأثير Vredefort، الذي يبلغ عرضه 186 ميلا، في جنوب أفريقيا.





قدر العلماء أن الهيكل قد تشكل منذ حوالي 445 مليون سنة خلال فترة تعرف باسم الأوردوفيشي المتأخر.





ادعت الدراسة أن اكتشاف الهياكل من هذا النوع أمر صعب اليوم بسبب التآكل والمياه التي تخفي العمق.





تم عمل خرائط مفصلة تشير إلى المكان الذي ربما أثر فيه الكويكب على الأرض ويستخدم العلماء الاكتشافات الجيولوجية لتحسين فهمهم.





يتضمن ذلك العثور على أمثلة على المقذوفات وهي مادة تنفصل عن الأرض عندما تصطدم صخرة فضائية ويمكن أن ينتهي بها المطافبعيدا عن موقع التأثير.





لم يتم بعد إجراء مزيد من اختبار لهيكل دينيليكين، ويمكن أن يؤكد المزيد من الأبحاث بما في ذلك الحفر ما إذا كان هو الأكبر من نوعه.