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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

لا تزال الغرائب والعجائب في العالم تصيبنا بالدهشة يوما بعد يوم، وخاصة الأشخاص الذين يحاولوا فعل بعض الأِشياء الغريبة على المجتمعات، وكان من بين ذلك شخص بريطاني.

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية تقريرا حول رجل بريطاني امتنع عن ارتداء الأحذية منذ ما يقرب من 8 سنوات، وذلك لأن عضلات قدميه أصبحت أقوى وأكثر قدرة على التحمل.

وقال المواطن البريطاني الذي يدعى، بن دويني، إن قدميه تطورتا لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى ارتداء الحذاء، حيث أصبحت قدماه أقوى من ذي قبل، وباتت رائحتهما أفضل أيضاً.

وأضاف البالغ من العمر 39 عاما:"في بداية الأمر، كان الزجاج يعلق في قدمي واضطر لاستخراجه، لكن بشرة قدمي صارت سميكة جداً مع مرور الوقت ولم يعد يحدث هذا إلا نادراً".

وأضاف "منذ أن صرت أمشي حافي القدمين، شعرت بتحسن في مفاصلي. في الواقع كانت رائحة قدمي أسوأ عندما كنت أرتدي الأحذية. بدأت في التقليل من ارتداء الأحذية  عندما كنت في الجامعة، وتوقفت عن ارتدائها تماماً عندما بلغت 31 عاماً".

وقد قام بن، وهو موسيقي، بجولات وهو حافي القدمين عبر المملكة المتحدة وخارجها، بما في ذلك الهند وبلغاريا والنرويج. كما أنه يمارس كرة القدم دون ارتداء أي حذاء.

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