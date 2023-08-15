متى يعترف الرجال بحبهم للنساء؟

وجد خبراء من جامعة "أبيرتاي" في داندي، أنه في مختلف البلدان والثقافات، تعترف الغالبية العظمى من الرجال بحبهم أولاً.

في المتوسط ​​، ينطق الرجال بكلمة "بحبك" تلك الكلمة الخاصة خلال أول 107 يوم ، أي حوالي بعد 3 أشهر ونصف من بداية العلاقة ، وفقًا للباحثين.

في المقابل ، تميل النساء إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً ، والاعتراف بمشاعرهن بعد 122 يومًا أي بعد أربعة أشهر ، في المتوسط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



في الدراسة ، التي نشرتها الجمعية البريطانية لعلم النفس لأول مرة ، شرع الباحثون في فهم متوسط ​​الوقت الذي يستغرقه الأشخاص عبر مختلف البلدان والثقافات ليقولوا "'أنا أحبك".

قام الفريق بتجنيد 3،109 مشاركًا من أستراليا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة ، الذين طُلب منهم إكمال العديد من الاستبيانات عبر الإنترنت.

في الاستطلاع الأول ، أجاب المشاركون على ستة أسئلة حول اعترافات الحب ، بما في ذلك الشريك الذي قال 'أنا أحبك' أولاً في علاقتهما الأخيرة.

وكشفت النتائج أنه في ستة من البلدان السبعة ، كان الرجال أكثر عرضة للاعتراف بحبهم أولاً، فقد فكر الرجال في قول "أحبك" بعد 69 يومًا (2.2 شهرًا) من العلاقة ، بينما اعتبرتها النساء بعد 77 يومًا (2.5 شهرًا).

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بقول ذلك فعليًا ، اعترف الرجال بحبهم بعد 107 يومًا (3.5 أشهر) في المتوسط ​​، وذلك قبل 15 يومًا من المرأة العادية.