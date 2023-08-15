عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متى يعترف الرجال بحبهم للنساء؟

صدى البلد

وجد خبراء من جامعة "أبيرتاي" في  داندي، أنه في مختلف البلدان والثقافات، تعترف الغالبية العظمى من الرجال بحبهم أولاً.

في المتوسط ​​، ينطق الرجال بكلمة "بحبك" تلك الكلمة الخاصة خلال أول 107 يوم ، أي حوالي بعد 3 أشهر ونصف من بداية العلاقة ، وفقًا للباحثين.

في المقابل ، تميل النساء إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً ، والاعتراف بمشاعرهن بعد 122 يومًا أي بعد أربعة أشهر ، في المتوسط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

خدلك قيلولة.. شركة يابانية تنشئ «كشك نوم للموظفين» في العمل| فيديو

txt

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل


في الدراسة ، التي نشرتها الجمعية البريطانية لعلم النفس لأول مرة ، شرع الباحثون في فهم متوسط ​​الوقت الذي يستغرقه الأشخاص عبر مختلف البلدان والثقافات ليقولوا "'أنا أحبك".

قام الفريق بتجنيد 3،109 مشاركًا من أستراليا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة ، الذين طُلب منهم إكمال العديد من الاستبيانات عبر الإنترنت.

txt

العثور على أعمق حفرة في العالم بقلب المحيط.. تفاصيل

txt

6 أشياء احذر مشاركتها على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

في الاستطلاع الأول ، أجاب المشاركون على ستة أسئلة حول اعترافات الحب ، بما في ذلك الشريك الذي قال 'أنا أحبك' أولاً في علاقتهما الأخيرة.

وكشفت النتائج أنه في ستة من البلدان السبعة ، كان الرجال أكثر عرضة للاعتراف بحبهم أولاً، فقد فكر الرجال في قول "أحبك" بعد 69 يومًا (2.2 شهرًا) من العلاقة ، بينما اعتبرتها النساء بعد 77 يومًا (2.5 شهرًا).
ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بقول ذلك فعليًا ، اعترف الرجال بحبهم بعد 107 يومًا (3.5 أشهر) في المتوسط ​​، وذلك قبل 15 يومًا من المرأة العادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مفاجأة.. محمد صلاح يمنح اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

موضوعات متعلقة

خدلك قيلولة.. شركة يابانية تنشئ «كشك نوم للموظفين» في العمل| فيديو

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

من وراء اختطافها.. فيديو يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية بعد 9 سنوات

العثور على أعمق حفرة في العالم بقلب المحيط.. تفاصيل

6 أشياء احذر مشاركتها على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

إذا كنت تشتكي من هذه الحالة فأنت تعاني أعراض كورونا طويلة الأمد

مئات لعبة البط تنتشر في نهر شيكاغو.. لهذا السبب |فيديو

ترشيحاتنا

الطقس بيتحسن| أمطار على سيناء اليوم.. وسحب تغطي القاهرة الكبرى

فيفو تطلق هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية.. مواصفات

صحيفة أمريكية: 577 ألف شخص بلا مأوى داخل الولايات المتحدة

أحمد شيبه يعلن تفاصيل جنازة وعزاء والدته

قنوت الفجر .. حكمه وأدلة مشروعيته وماذا لو تركه الإمام؟

إتاحة وثيقة معاش بكره بالدولار للشراء اليوم.. أعرف التفاصيل والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ