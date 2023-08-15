خدلك قيلولة.. شركة يابانية تنشئ «كشك نوم للموظفين» في العمل| فيديو

لطالما جادل الخبراء بأن الحصول على قيلولة في العمل، يمكن أن يزيد من اليقظة، ويعزز الإنتاجية، بل ويجعلك أكثر إبداعًا.

ومن هذا المنطلق، كشفت شركة يابانية عن “حجرة غريبة” تجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على العمال، بأن يأخذوا قيلولة سريعة فيها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

"Giraffenap" عبارة عن جراب عمودي يسمح لموظفي المكاتب بالنوم في وضع مستقيم، مثل الثدييات طويلة العنق.

هو بحجم كشك الهاتف العام الصغير، يحتوي على سلسلة من المنصات التي تدعم وزن الجسم بينما تحجب الضوضاء من الخارج.

ومع ذلك ، على ارتفاع 8.4 قدم فقط وعرض أربعة أقدام ، قد يرغب الأشخاص المحتجزون في اختيار أريكة المكتب أو إراحة رؤوسهم على مكاتبهم بالطريقة القديمة.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12404473/Japanese-firm-unveils-vertical-pod-lets-sleep-UPRIGHT-looks-like-nightmare-claustrophobes.html#v-5688015752806025931

وقالت الشركة إنها تعمل "نحو مجتمع يمكن للجميع فيه أخذ قيلولة بسهولة، ففي النهاية ذلك يعمل على تحسين الأعمال والرعاية الصحية".

تقول الشركة: "ربما يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التخلص من التعب الجسدي والتوتر وتحملوا النعاس واستمروا في العمل، لذلك عليهم الحصول على قيلولة؛ لاستمرار الإنتاج بكفاءة".

ويتعين على الموظف تبني وضعية غير تقليدية حيث تكون ركبتهم مثنية وظهرهم منبطح للأمام قليلاً.

وفي هذه الأثناء ، يتم وضع رأسهم وذراعهم على منصة مبطنة، تشبه إلى حد كبير كيفية استخدام ركاب الطائرة لطاولة الدرج الخاصة بهم عندما يحتاجونها في الرحلات الطويلة.

وتم تجهيز الكشك أو حجة النوم أيضًا، بمطفأة حريق خاصة بها، وكاشف دخان، ومروحة تهوية، وإضاءة LED للسقف والأرضية، وحتى تركيبات معدنية؛ لتعليق سترة.

وعلى الرغم من وجود مروحة التهوية؛ يمكن إزالة السقف في حالة رغبة المستخدمين في تنفس بعض الهواء الطبيعي في أثناء الراحة.

ويتم حظر الصوت بحيث لا يمكن سماع ضجيج المكتب المزدحم؛ مما يضمن “تهدئة عقلك في مكان هادئ”، كما تقول الشركة.

ويوصي مخترج هذه الغرفة أو كشك النوم، بأخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة؛ لأن أي شيء أطول من 20 دقيقة، يمكن أن يؤثر على نومك في الليل، لأنه من الأسهل أن تنام.