عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خدلك قيلولة.. شركة يابانية تنشئ «كشك نوم للموظفين» في العمل| فيديو

صدى البلد

لطالما جادل الخبراء بأن الحصول على قيلولة في العمل، يمكن أن يزيد من اليقظة، ويعزز الإنتاجية، بل ويجعلك أكثر إبداعًا.

ومن هذا المنطلق، كشفت شركة يابانية عن “حجرة غريبة” تجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على العمال، بأن يأخذوا قيلولة سريعة فيها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

txt

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

"Giraffenap" عبارة عن جراب عمودي يسمح لموظفي المكاتب بالنوم في وضع مستقيم، مثل الثدييات طويلة العنق.

هو بحجم كشك الهاتف العام الصغير، يحتوي على سلسلة من المنصات التي تدعم وزن الجسم بينما تحجب الضوضاء من الخارج.

ومع ذلك ، على ارتفاع 8.4 قدم فقط وعرض أربعة أقدام ، قد يرغب الأشخاص المحتجزون في اختيار أريكة المكتب أو إراحة رؤوسهم على مكاتبهم بالطريقة القديمة.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12404473/Japanese-firm-unveils-vertical-pod-lets-sleep-UPRIGHT-looks-like-nightmare-claustrophobes.html#v-5688015752806025931

txt

6 أشياء احذر مشاركتها على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

txt

إذا كنت تشتكي من هذه الحالة فأنت تعاني أعراض كورونا طويلة الأمد

وقالت الشركة إنها تعمل "نحو مجتمع يمكن للجميع فيه أخذ قيلولة بسهولة، ففي النهاية ذلك يعمل على تحسين الأعمال والرعاية الصحية".

تقول الشركة: "ربما يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التخلص من التعب الجسدي والتوتر وتحملوا النعاس واستمروا في العمل، لذلك عليهم الحصول على قيلولة؛ لاستمرار الإنتاج بكفاءة".

ويتعين على الموظف تبني وضعية غير تقليدية حيث تكون ركبتهم مثنية وظهرهم منبطح للأمام قليلاً.

وفي هذه الأثناء ، يتم وضع رأسهم وذراعهم على منصة مبطنة، تشبه إلى حد كبير كيفية استخدام ركاب الطائرة لطاولة الدرج الخاصة بهم عندما يحتاجونها في الرحلات الطويلة.

وتم تجهيز الكشك أو حجة النوم أيضًا، بمطفأة حريق خاصة بها، وكاشف دخان، ومروحة تهوية، وإضاءة LED للسقف والأرضية، وحتى تركيبات معدنية؛ لتعليق سترة.

وعلى الرغم من وجود مروحة التهوية؛ يمكن إزالة السقف في حالة رغبة المستخدمين في تنفس بعض الهواء الطبيعي في أثناء الراحة.

ويتم حظر الصوت بحيث لا يمكن سماع ضجيج المكتب المزدحم؛ مما يضمن “تهدئة عقلك في مكان هادئ”، كما تقول الشركة.

ويوصي مخترج هذه الغرفة أو كشك النوم، بأخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة؛ لأن أي شيء أطول من 20 دقيقة، يمكن أن يؤثر على نومك في الليل، لأنه من الأسهل أن تنام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

ميدو يكشف كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي.. ومفاجأة بشأن علي معلول

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

عاجل.. ترحيل فنان شهير إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل|تفاصيل

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

موضوعات متعلقة

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

من وراء اختطافها.. فيديو يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية بعد 9 سنوات

العثور على أعمق حفرة في العالم بقلب المحيط.. تفاصيل

6 أشياء احذر مشاركتها على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

إذا كنت تشتكي من هذه الحالة فأنت تعاني أعراض كورونا طويلة الأمد

مئات لعبة البط تنتشر في نهر شيكاغو.. لهذا السبب |فيديو

العثور على 9 أنواع.. اكتشاف جسيمات بلاستيكية في قلب 15 مريضًا يخضعون لجراحات

ترشيحاتنا

رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا يطالب الأطراف المتصارعة في طرابلس بضبط النفس

ليبيا.. اشتباكات بالسلاح الثقيل في عين زارة‬⁩ و⁧طريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. والمأذونة توجه رساله له

12 قتيلا وأكثر من 50 مصابا في انفجار محطة وقود بـ«داغستان» الروسية

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مسيرة تركية تدمر موقعًا عسكريًا لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في الحسكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ