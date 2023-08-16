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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

صدى البلد

أصيب سبعة أشخاص في حادث وقع يوم الاثنين  الماضي، في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا، وهو ثاني حادث ينذر بالخطر هناك خلال ثلاثة أشهر فقط.

وقع الحادث في "يوروبا بارك" في بلدة روست، بالقرب من الحدود الفرنسية والسويسرية ، فقد انهارت منصة ألعاب مائية داخل حمام السباحة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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قبل ثوان من وقوع الحادث كان العديد من البهلوانيين ،يؤدون عرض القراصنة على المنصة، وهم يتدحرجون في الهواء قبل أن يصطدموا بالمياه على بعد 25 قدمًا.

بعد لحظات انهارت المرحلة ، حيث انهارت أجزاء مختلفة من المنصة والسقالات في الماء، وقالت الشرطة إن خمسة فنانين وزائرين أصيبوا في الحادث ، مضيفة أن ثلاثة من الممثلين نقلوا إلى المستشفى لتلقي علاج إضافي.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، وتعد الحديقة من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي ، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

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يحتوي على مناطق تستند إلى بلدان أوروبية مختلفة، كما تستضيف الحديقة أيضًا مؤتمرات وهي مكان شهير للأحداث والإنتاج التلفزيوني، لكنها تعرضت الآن لحادثين مقلقين في أقل من ثلاثة أشهر.

ففي يونيو ، اندلع حريق كبير مما أدى إلى إجلاء 25000 شخص في جميع أنحاء المتنزه، وأظهرت لقطات فيديو الدخان الأسود يتصاعد من داخل مدينة الملاهي ، بينما وقف زوار مصدومون يشاهدون النيران من بعيد.

شوهد الناس يتدفقون بأعداد كبيرة بعيدًا عن الحديقة بينما وقف آخرون وهم يصورون النيران.

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