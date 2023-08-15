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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فروا منها ولكنها لحقتهم.. حرائق الغابات في أمريكا تنهي حياة أسرة بأكملها

صدى البلد

أشاد سكان هاواي المحليون الذين يكافحون أكثر حرائق الغابات دموية في تاريخ الولايات المتحدة ، بعائلة مكونة من أربعة أفراد أحرقوا أحياء في سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار من الفوضى.

تم اكتشاف جثتي فاسو ومالوي فونوا تون وابنتهما البالغة سالوتي تاكافوا وابنها توني تاكافوا خارج بلدة لاهاينا الساحلية الصغيرة يوم الخميس الماضي 10 أغسطس.

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لقوا حتفهم بعد أن اجتاح اللهب سيارتهم وهم يحاولون يائسين الفرار من حرائق الغابات التي اجتاحت مقاطعة ماوي، كما توفي 92 آخرون على الأقل.

وأصدرت أسرتهم الثكلى بيانًا في نهاية الأسبوع قالت فيه إن حزنهم لا يوصف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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لم يتم بعد احتواء العديد من الحرائق في جميع أنحاء المقاطعة ، بما في ذلك الحرائق التي دمرت مدينة لاهاينا التاريخية ، وفقًا لتحديث من مسؤولي مقاطعة ماوي.

تم البحث عن ثلاثة في المائة فقط من لاهاينا بسبب حرائق الغابات المستمرة ، وفقًا لقائد شرطة ماوي جون بيليتيير ، لكن تم التعرف على الأسرة المكونة من أربعة أفراد بعد اجتياح المدينة.

 

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