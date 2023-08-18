ملياردير ينفق ملايين سنويًا لـ يعيش إلى الأبد.. ما القصة؟

بدأ الملياردير الوحيد الذي ينفق 1.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا في محاولة للعيش إلى الأبد، في علاج تجديد شباب بعض الأعضاء الخاصة في جسده.

يقوم "بريان جونسون" البالغ من العمر 45 عامًا، بتناول 111 حبة يوميًا، ويشرب ثلاث أونصات من الكحول في الصباح ويحقن نفسه ببلازما ابنه في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

شارك رجل الأعمال الأمريكي ، وهو في الأصل من ولاية يوتا ولكنه مقيم الآن في كاليفورنيا، طريقته في تحسين صحته وإطالة عمره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



في منشور على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، كتب جونسون: "بدأ العلاج الأول لتجديد شباب أعضائه الخاصة العلاج المركّز بالموجات الصدمية 6 علاجات ، 3 مرات / أسبوع بتكلفة 1-2 ألف دولار".

قال جونسون إنه يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ومليئًا بـ الخضار الفائقة، ولا يأكل بعد الساعة 11 صباحًا ويتأكد من أن يكون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً.

تحدث قطب التكنولوجيا ، الشهير بإنشاء نظام دفع عبر الإنترنت يسمى Braintree ، عن أسلوب حياته غير التقليدي في مذكرات ستيفن بارتليت لمدونة صوتية خاصة بالرئيس التنفيذي.

وقال بريان: "أحد أكبر الأمور التي تفسد الصفقات هو الإحجام عن تدمير نمط نومه المثالي، آخر وجبة لي في اليوم في الساعة 11 صباحًا ، وعندما أخلد إلى الفراش ، يكون لدي أكثر من ثماني ساعات من الهضم، لقد أجريت بضع مئات من التجارب على هذا ، وأنام بشكل أفضل ومعدتي فارغة".