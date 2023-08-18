قبيلة آكلي لحوم البشر بـ غينيا تعاقب اللصوص بطهي أجسادهم .. تفاصيل

سافر مغامر إلى واحدة من أكثر الغابات النائية على وجه الأرض لاكتشاف قبيلة آكلي لحوم البشر المرعبة.

فقد سافر درو بينسكي بمفرده إلى بابوا غينيا الجديدة ، حيث يعيش شعب كوروواي المنعزل كما كان يفعل أسلافنا في العصر الحجري.

يرتدون القليل من الملابس أو لا يرتدونها ، ويصطادون باستخدام الأقواس والسهام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حتى عام 1974 ، عندما غامر علماء الأنثروبولوجيا بالدخول إلى مقاطعات بابوا الجنوبية ومرتفعات بابوا الإندونيسية، لم يكن شعب كورواي يعلم بوجود أي أشخاص آخرين على الأرض.

قضى درو الكثير من الوقت بين قبيلة مومونا ، الجيران القريبين لكوروواي ، الذين أخبروه عن أبناء عمومتهم المخيفين.

وأوضح: "علمت أن كورواي لا يأكل البشر من أجل الاستمتاع أو القيمة الغذائية، وإنه ببساطة شكل من أشكال العقاب، تسرق شيئًا ، تحترق على النار وتؤكل".

يعتقد كوروواي أيضًا أن شيطانًا شريرًا يسمى خاكوا يمكن أن يمتلك إنسانًا و أكله من الداخل ، ويحوله إلى ساحر، بالنسبة لهم من المنطقي أن يتم قتل شخص ممسوس وأكله أيضًا، ويقول درو:"يعتقد كوروواي أن الوفيات الغامضة مثل الأمراض تُنسب إلى خاكوا أو الشياطين الشريرة التي تتخذ الشكل البشرى".

يقال إن خاكواس يتنكر كأصدقاء أو أفراد من العائلة في محاولة لكسب ثقة القبيلة حتى يتمكنوا من قتلهم لاحقًا، ومن تقاليد كوروواي أداء طقوس أكل لحوم البشر على أي شخص يعتقد أنه خاكوا حتى يتمكنوا من حماية أفراد القبيلة إنه جزء من نظام عدالة قائم على الانتقام.

تمت مقارنة طعم لحوم البشر بطعم الخنزير البري أو طائر الإمو. يأكل أفراد القبائل كل جزء من الجسم ما عدا الشعر والأظافر والأعضاء التناسلية، ولا يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بتناول اللحوم البشرية ، لأن كوروواي يعتقدون أن تناول خاخوا يحمل في طياته خطر الاستحواذ على أنفسهم.