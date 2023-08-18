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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العيش في هذه الأماكن يقلل نسبة الوفاة.. تفاصيل

صدى البلد

إن عيش نمط حياة  سكان البحر الأبيض المتوسط مع طعام جيد وأصدقاء وراحة كافية قد يقلل من احتمالات الوفاة المبكرة بنسبة 29 في المائة.

من المعروف منذ فترة طويلة أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​صحي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن البريطانيين يمكنهم العيش لفترة أطول عن طريق تقليد عادات أخرى لأشخاص في دول مثل إيطاليا وإسبانيا.

تم تعريف أسلوب حياة البحر الأبيض المتوسط ​​على أنه الحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم ، والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة ، وعدم الجلوس لفترة طويلة ، وممارسة الرياضة ، وممارسة الرياضة مع أشخاص آخرين ، وأخذ قيلولة.

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تضمنت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الكثير من الفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية والمكسرات ، وكان تناول الملح محدودًا.

فكان الأشخاص الذين يتمتعون بأسلوب حياة متوسطي أكثر عرضة للوفاة بنسبة 29 في المائة أقل من أولئك الذين لديهم أقل طريقة حياة متوسطية، و 28 في المائة أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان، كما كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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كبير مؤلفي الدراسة ، الدكتورة مرسيدس سوتوس برييتو ، من جامعة مدريد المستقلة وجامعة هارفارد تي. وقالت مدرسة تشان للصحة العامة: 'هذا يشير إلى أنه من الممكن للسكان غير المتوسطيين اعتماد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باستخدام المنتجات المتاحة محليًا واعتماد نمط الحياة العام'.

للأسف بالنسبة لمحبي القيلولة ، لم تكن القيلولة وحدها مرتبطة باحتمالات أقل للموت. قد يكون هذا لأن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة في المملكة المتحدة يفعلون ذلك غالبًا لأنهم محرومون من النوم أو في حالة صحية سيئة.

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