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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

الفضاء
الفضاء

اكتشف علماء الفلك نوعًا جديدًا من النجوم "وحش مغناطيسي، سينفجر يومًا ما ليصبح نجمًا مغناطيسيًا نادرًا، ويعرف النجم المسمى HD 45166 ، غني بالهيليوم ويقع على بعد حوالي 3000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة Monoceros.

لكن ما يجعله مميزًا حقًا هو أنه نجم الهليوم الضخم الوحيد الذي لاحظه علماء الفلك على الإطلاق وله مجال مغناطيسي ومجال قوي في ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يتمتع HD 45166 بمثل هذا المجال المغناطيسي القوي، أقوى 100000 مرة من المجال الأرضي، لدرجة أن علماء الفلك يعتقدون أنه سيصبح نجمًا مغناطيسيًا عندما ينفجر في مستعر أعظم خلال حوالي مليون عام.

النجوم المغناطيسية عبارة عن بقايا نجمية مضغوطة ومغناطيسية للغاية مع بعض من أكثر المجالات المغناطيسية كثافة في الكون والتي تقذف بعنف رشقات من الطاقة.

لم يُعرف الكثير عن أصل النجوم المغناطيسية حتى الآن ، لكن الخبراء يعتقدون أن HD 45166 يلقي الضوء أخيرًا على أصلهم، ونُشرت دراسة جديدة تتناول بالتفصيل النتائج ، أجراها فريق دولي من علماء الفلك ، في مجلة Science اليوم.

قال المؤلف André-Nicolas Chené في NOIRLab ، وهو مركز أبحاث فلكي مقره في توكسون ، أريزونا: `` لأول مرة ، تم اكتشاف مجال مغناطيسي قوي في نجم هليوم ضخم.

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تشير دراستنا إلى أن نجم الهليوم هذا سينهي حياته كنجم مغناطيسي، وتصف وكالة ناسا النجوم المغناطيسية بأنها الأبطال الخارقين في عالم النجوم لأنها تتمتع بقوة مجال مغناطيسي هائلة حيرت العلماء لسنوات.

النجوم المغناطيسية هي نوع من النجوم النيوترونية، النوى المنهارة لبعض النجوم الضخمة التي تحزم تقريبًا كتلة شمسنا في منطقة بحجم مدينة.

في أي نجم نيوتروني نموذجي ، يكون المجال المغناطيسي تريليونات المرات من المجال المغناطيسي للأرض ، ولكن في المجال المغناطيسي يكون أقوى 1000 مرة أخرى.

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