صورة واضحة لأقدم إنسان على الأرض.. تفاصيل

ربما يمكن رؤية وجه أقدم الإنسان العاقل الذي تم العثور عليه على الإطلاق لأول مرة منذ العصر الحجري بعد أن أعاد العلماء بناء ملامحه.



سميت "سكول ٥" Skhul 5، وهي جمجمة وجدت في شمال إسرائيل، من قبل مجلة سميثسونيان كمرشح لأقرب إنسان حديث تم اكتشافه على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية.

الآن يمكننا النظر إلى شبهه لأول مرة منذ ما يصل إلى 120،000 عام، بعد استخدام جمجمته لإكمال إعادة بناء الطب الشرعي لوجهه.





قال خبير الرسومات البرازيلي شيشرون مورايس، الذي ألف الدراسة الجديدة: “نرى رجلا قويا مستعدا للقتال من أجل البقاء. كان أساسالتقريب هو الجمجمة الممسوحة ضوئيا ثلاثية الأبعاد. كانت حالتها جيدة جدا، حيث كان جزء كبير من الجمجمة متاحا وتم إعادة بناء جزءصغير من قبل المتخصصين”.



وتابع: "في هذا العمل، تم استخدام تقنية التشوه التشريحي، بشكل تقريبي، يتم تعديل التصوير المقطعي للإنسان الحديث بحيث يتمتحويل جمجمة الرجل الحديث إلى صورة واضحة".





واضاف "الأنسجة الرخوة الجلد والعضلات والدهون وما إلى ذلك، تتبع التشوه وتولد وجها تقريبيا، والذي سيكون وجه الفرد المتحجر".





يؤدي العلم إلى استجمام موضوعي، يتم تقديمه بالأبيض والأسود دون أي تعبير، ولكن غالبا ما تضاف العناصر الذاتية مثل لون البشرةولون العين والشعر لبث الحياة في الترفيه.





ويعتقد أن الرجل المعروف الآن باسم سكول الخامس كان يتراوح عمره بين 30 و40 عاما عندما توفي، وتم العثور على جمجمته في عام1932 في كهف سخول بالقرب من جبل الكرمل، إلى جانب العديد من جثث ما قبل التاريخ الأخرى.





واعتقد العلماء في الأصل أنه من جنس بشري سابق، بسبب متانة جمجمته، ولكن يعتقد الآن أنه هو إنسان عاقل مبكر.





ومع ذلك، يعتمد ما إذا كان أقدم الإنسان العاقل الذي تم العثور عليه على الإطلاق على كيفية تصنيف المتنافسين الآخرين.