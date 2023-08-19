عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر اللعب مع أطفالك بهذه الطريقة.. تفاصيل

صدى البلد

قد يكون من الممتع اللعب مع طفلك من خلال وضعه على كتفيك أو رفعه فوق رأسك، ولكن إذا كانت مروحة السقف الخاصة بك تعمل؛ فقد يكون ذلك أمرًا خطيرًا.

ويحذر الخبراء، من أن خطر اصطدام طفل بمروحة السقف، عادة ما يتم التغاضي عنه، ويمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

قضى على 190 طفلا .. إطلاق سراح مجرم كولومبي خطير| لماذا؟

txt

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

ووجدت دراسة في مجلة طب الأطفال بين عامي 2013 و2021، أن غرف الطوارئ بالمستشفيات استقبلت 20500 إصابة متعلقة بـ"مروحة السقف"، ووجدت بيانات من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن 2300 طفل يعالجون كل عام في غرف الطوارئ؛ لإصابات الرأس الناجمة عن مراوح السقف.

وأظهرت دراسة تتعلق بطب الأطفال، أن “الجروح العميقة” هي أكثر الإصابات التي يتم علاجها من مراوح السقف، حيث تمثل 3 من كل 5 حالات من حالات الطوارئ، فيما شكلت “كسور الجمجمة” ما بين 5 إلى 18 بالمائة من الحالات، ومع ذلك، من المحتمل أن عددًا أكبر لم يتم إحصاؤه.

وقالت الدكتورة هولي هيوز غارزا ، الباحثة الرئيسية وعالمة الأوبئة في مركز أبحاث Dell للرضوض والإصابات للأطفال في أوستن  تكساس :"من المهم أن نضع في اعتبارنا أننا كنا ننظر فقط إلى الأطفال الذين ذهبوا إلى غرفة الطوارئ بسبب إصابتهم ، لذلك نحن لا نتحدث عن كل طفل صدم مروحة برأسه"، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأطفال الذين يحدث لهم هذا ولا يذهبون في الواقع لطلب الرعاية الطبية.

ووجدت الدراسة أن إصابات الرأس من مراوح السقف تحدث في أغلب الأحيان في فئتين عمريتين: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة والأطفال في سن الرابعة، وبالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن الأطفال دون سن الثالثة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأذى من رفعهم أو رميهم من قبل شخص بالغ مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا.

وأضافت غارزا: "بالنسبة للأطفال الصغار حقًا، حتى الأطفال الرضع، نرى أنه يمكن ضربهم بمروحة سقف؛ عندما يرفعهم شخص بالغ في الهواء، ويرفعهم بالفعل أو يقذفهم؛ للتأثير على مروحة السقف".

وأضافت: "يمكن القيام بذلك في بعض الأحيان بشكل هزلي ، ولا يدرك شخص ما وجود المروحة ، أو في حالة الصدفة فقط يقوم برفع الطفل لأعلى ، والسقف منخفض بدرجة كافية بحيث يصطدم بها".

txt

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

txt

العيش في هذه الأماكن يقلل نسبة الوفاة.. تفاصيل

ونوهت بأن العديد من هذه الإصابات يمكن علاجها، إلا أن البعض الآخر قد يكون له عواقب وخيمة، وفي عام 2019 ، قتل أب في الأرجنتين بطريق الخطأ ابنته البالغة من العمر ستة أشهر عندما ألقى بها في الهواء أثناء اللعب واصطدمت بمروحة السقف.

وأوضحت أنه في نفس العام، ماتت فتاة تبلغ من العمر عامين، في ماليزيا، لنفس السبب، مشرة إلى أن العديد من الحالات بين الأطفال الذين يستخدمون أسرّة بطابقين، بالإضافة إلى أي نوع آخر من الأثاث المرتفع بدرجة كافية عن الأرض بحيث يجعل الطفل قريبًا من مروحة سقف وفي حالة خطر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

موضوعات متعلقة

قضى على 190 طفلا .. إطلاق سراح مجرم كولومبي خطير| لماذا؟

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

قبل تقاعده على المعاش.. وفاة الحوت الأكثر وحدة في العالم

قبيلة آكلي لحوم البشر بـ غينيا تعاقب اللصوص بطهي أجسادهم .. تفاصيل

ملياردير ينفق ملايين سنويًا لـ يعيش إلى الأبد.. ما القصة؟

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

العيش في هذه الأماكن يقلل نسبة الوفاة.. تفاصيل

طفرة علمية .. اختبار يكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات قبل الإصابة به

ترشيحاتنا

نابولي يكتسح فروسينوني بثلاثية في الدوري الإيطالي

مطالب مشروعة.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا للمسئولين

«فلورانس» ممرضة بالذكاء الاصطناعي تساعد في الإقلاع عن التدخين| فيديو

أحمد موسى: الأسر تئن بسبب أسعار الكتب الخارجية والمصروفات الدراسية

جرفت الرفات من المقابر .. انهيار حوض مياه محطة تبريد بأسيوط |صور

الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع ألميريا 1-1 في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ