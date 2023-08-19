عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قضى على 190 طفلا .. إطلاق سراح مجرم كولومبي خطير| لماذا؟

صدى البلد

هل يمكن لواحد من أكثر القتلة المتسلسلين إجرامًا في العالم والملقب بـ الوحش، أن يخرج من السجن خلال شهور، على الرغم من مقتل 193 فتى وشابًا.

اعترف لويس ألفريدو جارافيتو ، من كولومبيا ، بقتل حوالي 190 طفلاً ، تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا وحُكم عليه بأكثر من 50 حكماً مطولاً، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال ممثلو الادعاء إنه ارتكب جرائمه البشعة وهو مرتدي زي راهب أو متسول لإغراء الأطفال بالمال والمشروبات الغازية، ثم يقوم بنحرهم وتعذيبهم .

txt

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

txt

قبل تقاعده على المعاش.. وفاة الحوت الأكثر وحدة في العالم


لكن كولومبيا تحدد عقوبات السجن بـ 40 عامًا وتسمح بالإفراج المبكر لحسن السلوك بمجرد قضاء نصف العقوبة، وهذا العام يصادف نصف عقوبة جارافيتو،  والتعليقات السابقة من السلطات تعني أن إطلاق سراحه هو احتمال حقيقي للغاية.

يأتي ذلك بعد أن طلب معهد السجون الوطني من قاضٍ في مايو منح جارافيتو الإفراج بسبب سلوكه  المثالي في السجن، ولكن رفض قاض الطلب لأن جارافيتو البالغ من العمر 64 عامًا لم يدفع الغرامة لضحاياه بحوالي 41500 دولار.

وقد ألقي القبض على جارافيتو في أبريل 1999 ووجهت إليه تهمة محاولة االاعتداء، لكن غارافيتو اعترف بشكل مرعب بأنه قتل 114 طفلاً عثر على جثثهم في 59 مدينة كولومبية منذ عام 1994.

txt

ملياردير ينفق ملايين سنويًا لـ يعيش إلى الأبد.. ما القصة؟

txt

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

ثم اعترف القاتل بارتكاب 26 جريمة قتل أخرى، وقال: "أطلب منك العفو عن كل ما فعلته ، وكل ما أعترف به أنه نعم قتلتهم وكثيرين غيرهم".

وذكرت صحيفة El Tiempo أن جارافيتو أظهر للقاضي حصيلة عمليات القتل التي كان يحتفظ بها داخل دفتر ملاحظات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

العودة لارتداء الكمامة.. أسباب انتشار فيروس كورونا وعدد المتحورات الجديدة| فيديو

موضوعات متعلقة

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

قبل تقاعده على المعاش.. وفاة الحوت الأكثر وحدة في العالم

قبيلة آكلي لحوم البشر بـ غينيا تعاقب اللصوص بطهي أجسادهم .. تفاصيل

ملياردير ينفق ملايين سنويًا لـ يعيش إلى الأبد.. ما القصة؟

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

العيش في هذه الأماكن يقلل نسبة الوفاة.. تفاصيل

طفرة علمية .. اختبار يكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات قبل الإصابة به

حالة خطر.. سقوط راكبي لعبة البساط السحري بعد تعطلها في بلجيكا

ترشيحاتنا

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأغنى في العالم!.. لن تتخيل الرفاهية

أطعمة غير متوقعة تعالج ضغط الدم المرتفع

فشل كبير .. الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية حوارة

ممكن تخش طب.. مفاجأة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثانية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

بعد إصدار آخر صور الأقمار الصناعية.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

5 فساتين.. روبى تعتمد على القصير اللامع .. شاهد

هل يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على صحة الجهاز الهضمي؟ .. تفاصيل صادمة

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ