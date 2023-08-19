قضى على 190 طفلا .. إطلاق سراح مجرم كولومبي خطير| لماذا؟

هل يمكن لواحد من أكثر القتلة المتسلسلين إجرامًا في العالم والملقب بـ الوحش، أن يخرج من السجن خلال شهور، على الرغم من مقتل 193 فتى وشابًا.

اعترف لويس ألفريدو جارافيتو ، من كولومبيا ، بقتل حوالي 190 طفلاً ، تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا وحُكم عليه بأكثر من 50 حكماً مطولاً، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال ممثلو الادعاء إنه ارتكب جرائمه البشعة وهو مرتدي زي راهب أو متسول لإغراء الأطفال بالمال والمشروبات الغازية، ثم يقوم بنحرهم وتعذيبهم .



لكن كولومبيا تحدد عقوبات السجن بـ 40 عامًا وتسمح بالإفراج المبكر لحسن السلوك بمجرد قضاء نصف العقوبة، وهذا العام يصادف نصف عقوبة جارافيتو، والتعليقات السابقة من السلطات تعني أن إطلاق سراحه هو احتمال حقيقي للغاية.

يأتي ذلك بعد أن طلب معهد السجون الوطني من قاضٍ في مايو منح جارافيتو الإفراج بسبب سلوكه المثالي في السجن، ولكن رفض قاض الطلب لأن جارافيتو البالغ من العمر 64 عامًا لم يدفع الغرامة لضحاياه بحوالي 41500 دولار.

وقد ألقي القبض على جارافيتو في أبريل 1999 ووجهت إليه تهمة محاولة االاعتداء، لكن غارافيتو اعترف بشكل مرعب بأنه قتل 114 طفلاً عثر على جثثهم في 59 مدينة كولومبية منذ عام 1994.

ثم اعترف القاتل بارتكاب 26 جريمة قتل أخرى، وقال: "أطلب منك العفو عن كل ما فعلته ، وكل ما أعترف به أنه نعم قتلتهم وكثيرين غيرهم".

وذكرت صحيفة El Tiempo أن جارافيتو أظهر للقاضي حصيلة عمليات القتل التي كان يحتفظ بها داخل دفتر ملاحظات.