في الخمسينيات.. طائرة تجسس أمريكية تكشف آلاف المناطق الأثرية بالشرق الأوسط

شهد العالم صعود وسقوط العديد من الحضارات، وتركت معظم هذه المجتمعات مباني كبيرة للتعرف عليها؛ ومخطوطات ثمينة أخرى أو منحوتات حجرية

ومع ذلك، لم تترك بعض الحضارات القديمة سوى القليل أو لا شيء على الإطلاق للأجيال القادمة للتعرف عليها.





كان الشرق الأوسط ذات يوم موطنا لبعض أقدم الثقافات في العالم، فقد فقدت الكثير منها إلى الأبد في الزمان والمكان.





ومع ذلك، في بعض الأجزاء النائية من المنطقة، توجد تلميحات خفية في وقت واحد تزدهر المجتمعات، عزلتها هي السبب الوحيد وراء عدم العثور عليها من علماء الآثار بعد

هذا عندما يلجأ الباحثون إلى أعمال الأرشيف، ومخابئ كبيرة من الوثائق والشهادات التي غالبا ما تكشف عن الشعوب والتاريخ المنسي منذ فترة طويلة.

عالم الأنثروبولوجيا الدكتور جيسي كازانا هو أحد هؤلاء الأشخاص وقد تم منحه سابقا إمكانية الوصول إلى كتالوج للصور التي التقطها القمر الصناعي CORONA Spy، وهو أمر طار فوق أماكن مختلفة ذات أهمية إلى الولايات المتحدة بين عامي 1960 و1972.





استخدم القمر الصناعي، الذي تديره وكالة المخابرات المركزية، التكنولوجيا الأكثر تقدما في ذلك اليوم لالتقاط صور مفصلة وعالية الوضوح للمناطق المنعزلة في أماكن مثل الشرق الأوسط.





عند دراسة الصور، وجد الدكتور كازانا بعض أقدم المستوطنات في المنطقة وربما في العالم.





وعندما تم الاستيلاء عليهم، كانت المناطق الريفية أقل تصنيعا، وبالتالي تظهر المزيد مما كان موجودا هناك، وتم استكشاف هذه المواقع القديمة خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان، "حياة الأرض: عصر البشر".





وأوضح الدكتور كازانا أننا تمكنا من توثيق ما يقرب من 10000 موقع أثري غير معروف سابقا خلال تاريخ 150 عاما من علماء الآثارالعاملين في الشرق الأوسط، لم يوثقها أحد على الإطلاق".





لم تلمح الصور إلى اختراق حتى عام 2007، وكشفت عن موقع دفع الباحثين إلى إعادة تقييم مكان أول مدينة في العالم، ومتى كانت موجودة.





تعرف المدينة باسم تل براك، وهي لغز إلى حد كبير، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن السكان المحليين أطلقوا عليها ذات مرة اسم ناغار.



يقع في سهل خابور في شمال شرق سوريا، ويقع بالقرب من الحدود التركية والعراقية ويعتبر واحدا من أكبر المواقع القديمة في ما كان في السابق شمال بلاد ما بين النهرين



ويعتقد أن الناس قد استقروا منذ أكثر من 8000 عام - ليس من المستغرب بالنظر إلى موقع تل براك الاستراتيجي على طريق رئيسي منوادي دجلة شمالا إلى مناجم الأناضول وغربا إلى الفرات والبحر الأبيض المتوسط.





يفترض الباحثون أنه بسبب هذا كانت المدينة مركزا تجاريا، وهي فكرة مدعومة ببعض ورش العمل الموجودة في الموقع.

كشفت الحفريات الأخرى عن أدلة على الإنتاج الضخم للأوعية وغيرها من العناصر المصنوعة من حجر السج والرخام الأبيض، كما تم اكتشاف أختام الطوابع ورصاص حبال.





وكان سكان المدينة ماهرين، وشاركوا في صنع أشياء مثل الصوان والأسلحة، بالإضافة إلى طحن البازلت لصنع الكتل.