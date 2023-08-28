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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

أصوات مرعبة..فيديو
أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة

أثار مقطع فيديو أجنبي منتشر عبر تطبيق “تيك توك” حالة من الجدل بين الكثيرين من مشاهديه خاصة أنه يظهر مشاهد غريبة وأصوات مرعبة. 

علق ناشر مقطع الفيديو الأجنبي عليه بأنه يوثق ظهور كائنات غريبة تتجاوز سرعتها سرعة السفينة في عمق المحيط، متسائلا: “هل هم حوريات البحر؟”.

تفاصيل 

وادعي ناشر الفيديو أنه حقق 9 مليون مشاهدة خلال 17 ساعة فقط، علما بأنه أظهر شاب أجنبي يركض داخل السفية محاولا توثيق المشاهد الغريبة. 

وانقسمت التعليقات حول مقطع الفيديو بين مصدق للمشاهد غريبة وادعاءات ناشرها، وبين مكذب لها بأنها إما أصوات مركبة أو صوت حوت الأوركا ليس أكثر. 

وأضاف آخرون في تعليقاتهم: “هذا لا سمك ولا حورية ولا جن ولا حيتان ولا غواصة هده إسمها دعامات السفن تأتي من الجانبين لكي تتبت السفينة لكي لا تميل على جهة واحد وتنقلب”. 

أصوات مرعبة.. فيديو يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة
@gpd25m #ااكسبلور_ترند_منصة_الاضواء_العالم_جدة #CapCut #ترند_المشاهير #اكسبلور_المشاهير ♬ الصوت الأصلي - 𝗡𝗘𝗪𝗦 𝟯𝗗 📰 📸

 

 

مقطع فيديو تيك توك السفينة المحيط حوريات البحر دعامات السفن

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