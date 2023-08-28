أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

أثار مقطع فيديو أجنبي منتشر عبر تطبيق “تيك توك” حالة من الجدل بين الكثيرين من مشاهديه خاصة أنه يظهر مشاهد غريبة وأصوات مرعبة.

علق ناشر مقطع الفيديو الأجنبي عليه بأنه يوثق ظهور كائنات غريبة تتجاوز سرعتها سرعة السفينة في عمق المحيط، متسائلا: “هل هم حوريات البحر؟”.

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وادعي ناشر الفيديو أنه حقق 9 مليون مشاهدة خلال 17 ساعة فقط، علما بأنه أظهر شاب أجنبي يركض داخل السفية محاولا توثيق المشاهد الغريبة.

وانقسمت التعليقات حول مقطع الفيديو بين مصدق للمشاهد غريبة وادعاءات ناشرها، وبين مكذب لها بأنها إما أصوات مركبة أو صوت حوت الأوركا ليس أكثر.

وأضاف آخرون في تعليقاتهم: “هذا لا سمك ولا حورية ولا جن ولا حيتان ولا غواصة هده إسمها دعامات السفن تأتي من الجانبين لكي تتبت السفينة لكي لا تميل على جهة واحد وتنقلب”.