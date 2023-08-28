لبنى ونس: أعظم الصداقات بين الأم وأبنائها..وشخصية فاطمة بجعفر العمدة الأقرب لقلبي

أكدت الفنانة لبنى ونس، أن أعظم الصداقات التي تكون بين الأم ابنتها أو ابنها، مشيرة إلى أن الأم أكتر شخص تخاف على أبنائها، وأنا اعتبر ابنتي أية صديقتي وابنتي.

وقالت لبني ونس، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كنت شديدة على ابنتي في فترة المراهقة، لأنه كنت بخاف على بنتي من مصاعب الحياة".

وتابعت الفنانة لبنى ونس، أن شخصية “فاطمة”، التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة، قريب لقلبي، خاصة أنه أنا في الحقيقة أم لهوفة على أبنائي، وأعتبر أبنائي الأقرب لي في الحياة.

وأشارت أية شعيب صانعة محتوى وأبنة الفنانة لبنى ونس، أن أمي شخصية مرنة، وتعرف كيف تغير من شخصيتها، ومرنة في أرائها، معلقة “أمي تعطي المساحة الكافية لإختياراتي”.

أخاف على أشقائي

وأشارت أية شعيب إلى أنه أتعامل مع إخواتي كما لو كنت الأم، وأنا أشبه والدتي في طباعها وشخصيتها، وأخاف على أشقائي.