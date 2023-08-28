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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز يعلق على تحقيق 3 من أفلامه أعلى الإيرادات فى السينما المصرية

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه فى تصدر ثلاث من أفلامه الأكثر تحقيقا للايرادات وآخر هذه الأفلام بيت الروبى الذى تجاوز إيراداته 125 مليون جنيه.

وقال الفنان كريم عبد العزيز في تصريحات إذاعية لـ راديو إنرجي عن تصدر 3 من أفلامه شباك التذاكر في السينما المصرية وهي كيرة والجن والفيل الأزرق 2 وآخرها بيت الروبي الذي حقق أعلى إيرادا في تاريخ السينما: بالنسبالي رعب وخوف ومسئولية، طول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر، وتظل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسئولية ما بتنيمش.

وأكد كريم عبد العزيز، أنه يحب التنويع ولعب جميع الأدوار قائلا: عمر الفنان بيطول مع التنويع لأن الجمهور بيصاب بملل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة.

وعن سبب نجاح أعماله، قال كريم عبد العزيز إنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج موضحا: البصمة بتتكتب الورق لأن المؤلف بيبقى عارف واعي إيه اللي يليق بكل فنان.. ولأن أنا مخرج أساسا وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق أنت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر.. لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه.

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فيلم بيت الروبى

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

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