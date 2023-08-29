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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع شهادات محو الأمية على الناجحين بمدينة الحسنة

توزيع شهادات محو
توزيع شهادات محو الأمية على الدارسين بالحسنة

 

 نظمت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالحسنة محافظة شمال سيناء ، اليوم ، بمقر إدارة التضامن الاجتماعي بالحسنة،  امتحانات محو الأمية لعدد ١٩ مواطنا بمدينة الحسنة.. حيث تابع المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة،   الامتحانات الجارية ، للاطمئنان علي سير اللجنه وتحفيز المواطنين علي المشاركه .

 

3شهادات :

 

وتم توزيع عدد 3 شهادات علي الناجحين، بحضور حمدى انور مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالحسنة، و محمد ابو المعاطي  ،مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالحسنة ،محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس،  وأشرف زعرب مسؤول الشهادات بالفرع..حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية المركز للنهوض بالتعليم ومحو أمية اكبر فئة ممكنه الفترة القادمة

 

وقد توجه  حمدي انور مدير إدارة الفرع بتوجيه الشكر والإمتنان لرئيس المركز والمدينة علي حرصه الشديد  لنقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنه في شتي المجالات .

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