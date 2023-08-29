خبير في الشؤون الإفريقية: مصر تنحاز للأمن والسلم بالسودان.. فيديو

قال الدكتور رامي زهدي خبير الشئون الإفريقية، إن الدولة المصرية دائمًا تسعى للحفاظ على المؤسسات الوطنية وتنحاز للأمن والسلم في الدولة السودانية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حرصت على عمل إجراءات أمنية حدودية توفر أمن المنطقة والاستدامة في هذا التوقيت، واستيعاب أعداد اللاجئين والفارين والنازحين وعمليات المساهمة في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب.



ولفت إلى أن مصر تحاول التواصل مع كل الأطراف المعنية بأزمة السودان، ومن بينها دول الجوار، آملًا في إنهاء الأزمة وإحلال الأمن والسلم في السودان ليصبح كما يجب أن يكون.

وأوضح زهدي أنه لا بد من إيقاف العمليات على الأرض، ثم يلي ذلك عملية سياسية متكاملة ومستدامة تستوعب كل الأدوار المرجحة لمكونات المجتمع السوداني.