السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر قدمت للسودان خلال الأزمة الكثير من المساعدات، مضيفا أن مصر قدمت مبادرة رباعية الأبعاد في الأزمة السودانية.



وأضاف محمد حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ترفص لي تدخل خارجي من أي دولة في العالم في السودان، ومصر تطالب باحترام سيادة السودان.

وتابع الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تبحث عن حل سياسي توافقي لانهاد الصراع الدائر في السودان، والوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش السوداني.

وأشار الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بدون جيش في السودان تتحول لدولة عصابات.