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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يقصف روسيا.. ودعوات لسكان منطقة بريانسك بالنزول إلى الملاجئ

الجيش الأوكراني يقصف
الجيش الأوكراني يقصف روسيا

تمت دعوة سكان منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية للنزول إلى الملاجئ بسبب تجدد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت إدارة المنطقة على شبكة “فكونتاكتي” الاجتماعية.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بدوي صافرات الإنذار في المركز الإقليمي لمدينة كليموفو في منطقة بريانسك الروسية.

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة منشآت روسية بطائرتين بدون طيار في وقت مبكر من الصباح، وتم تدمير الطائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية فوق منطقة بريانسك.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في وقت مبكر من الصباح، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بـ طائرات بدون طيار على منشآت روسية". 

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه تم تدمير طائرتين بدون طيار بواسطة قوات الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بريانسك.

بريانسك منطقة بريانسك الروسية روسيا

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