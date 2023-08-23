عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدافع ومصرع العشرات.. القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في خيرسون

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في إقليم خيرسون، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-30 وقذيفة هاون عيار 120 ملم في منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

وأضاف المتحدث في بيان له: "في اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية الروسية أضرارًا بالعدو باستخدام القوة النارية، حيث تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30، كما قتل 3 جنود أوكران وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

 

وتابع: "كما تم تجمير مدفع هاون عيار 120 ملم مع ذخيرة، وقتل على أثره 3 جنود أوكرانيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

 

وقال المتحدث إن القوات الروسية دمرت أيضًا موقعًا نيرانًا أوكرانيًا ومدفعي هاون عيار 120 ملم مع فرقها وذخائرها في منطقة الجزيرة وقاذفة صواريخ جراد متعددة مع طاقمها المكون من ثلاثة أفراد وذخائرها في منطقة كاخوفكا.

القوات الروسية تعلن السيطرة على معاقل أوكرانية خطيرة في كوبيانسك

بقنابل يدوية مضادة للدبابات.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على باخموت

القوات الروسية خيرسون العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا الجيش الأوكراني القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

غير مرحب به.. تفاصيل جديدة في فسخ عمرو وردة لعقد الرجاء المغربي

موضوعات متعلقة

القوات الروسية تعلن السيطرة على معاقل أوكرانية خطيرة في كوبيانسك

بقنابل يدوية مضادة للدبابات.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على باخموت

أوكرانيا تعترف بعدم قدرتها على مجابهة القوات الروسية "وجها لوجه"

مصرع 280 جنديا.. القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية خطيرة على دونيتسك

في 24 ساعة.. القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية خطيرة بـ لوجانسك

ترشيحاتنا

فيها حاجة حلوة.. سائق أوتوبيس ينقذ سيدة من أزمة قلبية| فيديو

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات البريكس.. تفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وعناصر حماس والجهاد

ضبط 10 تجار سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من السعر الرسمي| تفاصيل

نجاة 1100 سيارة على متن السفينة المحترقة في هولندا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة منى الشاذلى.. أمين بودشار يشعل حماس الجمهور بالغناء في العلمين

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

اﻟﻤﺰﻳﺪ