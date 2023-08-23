مدافع ومصرع العشرات.. القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في خيرسون

أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في إقليم خيرسون، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-30 وقذيفة هاون عيار 120 ملم في منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في بيان له: "في اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية الروسية أضرارًا بالعدو باستخدام القوة النارية، حيث تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30، كما قتل 3 جنود أوكران وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

وتابع: "كما تم تجمير مدفع هاون عيار 120 ملم مع ذخيرة، وقتل على أثره 3 جنود أوكرانيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

وقال المتحدث إن القوات الروسية دمرت أيضًا موقعًا نيرانًا أوكرانيًا ومدفعي هاون عيار 120 ملم مع فرقها وذخائرها في منطقة الجزيرة وقاذفة صواريخ جراد متعددة مع طاقمها المكون من ثلاثة أفراد وذخائرها في منطقة كاخوفكا.