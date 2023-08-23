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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على معاقل أوكرانية خطيرة في كوبيانسك

القوات الروسية
القوات الروسية

قال المتحدث باسم بتل جروب القتالية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، إن الوحدات الهجومية التابعة للمجموعة استولت على معقل ومركزين للمراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف ياكيمكين في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن الوحدات الهجومية من مجموعة القتال الغربية تواصل تقدمها في محيط مركز أولشانا السكاني في منطقة كوبيانسك، وقد سيطرت القوات الروسية على معقل ومركزين للمراقبة.

وبحسب ياكيمكين، يحاول الجيش الأوكراني منع القوات الروسية من تحقيق مكاسب في تلك المنطقة من خلال شن 4 محاولات هجوم مضاد في محيط بتروبافلوفكا وسينكوفكا وأولشانا في منطقة خاركوف. 

وتابع: "بالقرب من كوبيانسك، أحبطت المدفعية الروسية محاولة استخدام الاحتياطيات التكتيكية للواء الميكانيكي المنفصل رقم 115 التابع للجيش الأوكراني".

وأشار إلى أنه خلال التصدي للهجمات الأوكرانية، تم تدمير مدافع من طراز Krab وM109 Paladin وM777 و2S3 Akatsiya، بالإضافة إلى طاقم هاون ونقطة إمداد بالذخيرة ورادار مضاد للبطارية AN/TPQ-50 في محيط قرى Chervony Stav، Sheykovka، Kucherovka، Peschanoye، Krakhmalnoye، Zagoruykovka، Stelmakhovka".

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