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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة سارة.. هل ستكون زيارة فيدان إلى روسيا مفتاح عودة صفقة الحبوب؟

الحبوب
الحبوب

صرح مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الثلاثاء، بأن إمكانية إجراء مفاوضات بين المشاركين في صفقة الحبوب في إسطنبول، تعتمد على نتائج المحادثات في روسيا وأوكرانيا التي أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقال المصدر الدبلوماسي وفقا لوكالة “تاس” الروسية، "تم ذكر إمكانية عقد اجتماع في اسطنبول بين الدول المشاركة في صفقة الحبوب في وقت سابق كأحد خيارات العودة إلى صفقة الحبوب. ومع ذلك، يجب أن تسبق المفاوضات الفنية اجتماعا رفيع وزاري المستوى، وهذا يعتمد إلى حد كبير على المحادثات المقبلة التي سيجريها وزير الخارجية التركي فيدان في موسكو وفي كييف قبل ذلك.

وذكرت صحيفة ميليت التركية، نقلا عن مصادر يوم الخميس، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور موسكو في سبتمبر القادم لإجراء محادثات بشأن تجديد اتفاق الحبوب.

كما قالت الصحيفة أن المحادثات حول مبادرة الحبوب في إسطنبول بين ممثلين عن روسيا والأمم المتحدة وتركيا ممكنة، واصفة إياها بأنها أحد سيناريوهات "إحياء المبادرة". 

وتشير ميليت إلى أنه في حالة النجاح، قد يتم إجراء مفاوضات بمشاركة أوكرانيا في إسطنبول في المستقبل.

ووفقا للصحيفة التركية، زار كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف جغاتاي كيليتش كييف في 23 أغسطس الحالي، بينما سيسافر فيدان إلى العاصمة الأوكرانية في 25 أغسطس.

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