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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة في العالم.. نجاح علاج في تقليل خطر الوفاة بالكوليسترول

طبي
طبي

نجح دواء طبي في تقليل ناقلات الكوليسترول التي تتسبب في الوفاة بنسبة كبيرة حول العالم. 
 

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وبحسب ما ورد في وكالة الانباء الفرنسية، تعتبر هذه التجربة هي الاولى في العالم لتقليل شكل من البروتين الدهني المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ وهو السبب الرئيسي للوفاة.

وتحمل البروتينات الدهنية الكوليسترول حول أجسامنا عبر الدم؛ حيث تحتاج خلايانا إلى الكوليسترول للقيام بالعديد من المهام الحيوية، بما في ذلك بناء جدران الخلايا الخاصة بها، وإنتاج فيتامين (د)، وصنع الهرمونات. 

ولقد ربطت الدراسات الحديثة هذا الجزيء بأمراض القلب. 

كما أنه يشارك في ضعف الدورة الدموية والسكتات الدماغية؛ فبمجرد أن يتشكل Lp(a)، يصبح من الصعب تقليله، مع عدم وجود تأثير يذكر للتغييرات في النظام الغذائي وزيادة التمارين الرياضية.

 كما أن محاولات خفض البروتين الدهني من خلال الأدوية لم تحقق نجاحًا يذكر. لكن، باتباع نهج جديد، يستهدف مطورو الأدوية الآن قدرة Lp(a) على التكوين في المقام الأول.

وفي غضون 24 ساعة فقط بعد الجرعة الأولى، انخفضت مستويات Lp(a) في بلازما الدم. 

حيث يعتمد مقدار التخفيض على الجرعة، إذ يصل إلى 65 % لدى بعض المرضى على مدار التجربة. 

وقد استمر انخفاض مستويات Lp(a) أيضًا لمدة تصل إلى 50 يومًا بعد تناول الدواء النهائي. لكن الأفضل من ذلك كله، أنه لم يغير مستويات أي دهون أخرى، وكان جيد التحمل من قبل كل من تناوله.

 

دواء الكوليسترول حول العالم

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