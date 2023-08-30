الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية عن طقس الـ 48 ساعة القادمة حيث تشهد البلاد ارتفاعًا شديدًا حيث تصل درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية.

وأكد "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار أنه مع هدوء سرعات الرياح يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة قائلاً: "موجة حر تختلف عن أيام الدلع السابقة".

يوم الجمعة القادم

وطمأن مدير مركز التنبؤات الجوية الجمهور أنه مع قدوم يوم الجمعة سوف تقل درجات الحرارة تدريجيًا وتنتشر أجواء منخفضة الحرارة.

وكشف عن موعد انتهاء فصل الصيف تمامًا خلال 23 يومًا وينتهي فصل الصيف تمامًا، ويبدأ فصل الخريف.