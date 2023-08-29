الأرصاد تصدم المواطنين: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتخطى الـ 40

تعد تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين بشكل دوري، من أجل معرفة آخر التطورات وآخر كل جديد فيما يتعلق بـ حالة الطقس يوميًا، خاصة في ظل عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية من جديد في الفترة الراهنة.

وخلال الساعات الأخيرة، خرج المسؤولين في هيئة الأرصاد الجوية بتصريحات هامة من أجل التحذير حول الموجة الحارة من جديد خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبير من المواطنين بمعرفة ما سيحدث في طقس الأيام المقبلة، خاصة في ظل تحذيرات من عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد خلال الفترة المقبلة.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية اليوم حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

أفادت فضائية etc خلال برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية أنجي أنور أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بأن ال ٧٢ ساعة القادمة هنا الأصعب في أغسطس، حيث تشهد البلاد أرتفاع طارئ في درجات الحرارة خلال ال ٧٢ القادمة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تسود أجواء حارة على كافة أنحاء البلاد، مع أرتفاع شديد نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بأرتفاع درجات الحرارة ويأتي هذا الأنقلاب بدرجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي.

وكشفت هيئة الأرصاد أن البلاد سوف تشهد أرتفاعا يصل ل ٤٠ درجة مئوية يومي الخميس والجمعة القادمين، وسوف تتخطي درجات الحرارة ال ٤٠ درجة على محافظات الصعيد.

أكد دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن محافظات جنوب الصعيد متوقع أن تتخطى 40 درجة مئوية، مؤكدا أن هدوء سرعات الرياح سيجعلنا نشعر بأرتفاع نسبة الرطوبة.

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي، سيكون هو المسيطر خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهو المتسبب بأرتفاع درجات الحرارة.

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" نشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ".

وأضاف محمود شاهين :" درجة الحرارة على القاهرة سوف تسجل غدا 37 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من إحساسنا بدرجات الحرارة ".

وتابع محمود شاهين :" درجة الحرارة المحسوسة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح تصل لـ 39 درجة مئوية ".

وأكمل محمود شاهين :" بداية من يوم الجمعة المقبل تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية وسوف نشهد انخفاضات في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل".

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى تسجيل الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، أن الأجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، متابعا أن مازلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الي انه يؤدي إلى ارتفاع نسب الروبة نهارا وليلا في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تتأثر في طبقات الجو العليا بامتداد لمرتفع جوي يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع.