انتبه.. واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة خلال ساعات| اعرف القائمة الكاملة لأنواعها

اعتبارا من 1 سبتمبر، لن تَعُد مجموعة من الهواتف الذكية متوافقة مع تطبيق واتساب Whatsapp؛ مما سيؤدي إلى منع بعض مالكي هواتف آيفون وأندرويد التي تعمل بنظام تشغيل قديم، من الوصول إلى رسائلهم على التطبيق.

وفي وقت سابق، أعلن مطورو تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب أن العديد من الهواتف تعمل بنظام Android 4.0.1 أو iOS 12 أو إصدار سابق، لن تصبح متوافقة مع إصدار التطبيق المتوفر على الهواتف الذكية في الأول من سبتمبر 2023.

ومن بين قائمة الهواتف الذكية الرئيسية التي يستهدفها واتساب، هاتسف سامسونج Galaxy S3 Mini، وهاتف آبل iPhone SE (إصدار عام 2016)، أو 6S و6S Plus، وهاتف هواوي Ascend G74، أو Mate، أو Dz.

ومع مرور الوقت، تصبح الهواتف الذكية قديمة؛ بسبب عدم كفاية سعة التخزين أو الأجهزة الإلكترونية التي عفا عليها الزمن، وغير قادرة على دعم تحديثات التطبيقات.

ووفقا لموقع واتساب الرسمي على الويب، فإن قائمة الهواتف التي ستفقد دعم واتساب للأبد، تشمل 49 هاتفا من علامات تجارية مختلفة تعمل بنظام تشغيل قديم، مما سيؤدي إلى إغلاق خدمة المراسلة على هذه الهواتف الذكية.

وسيؤدي إيقاف دعم واتساب، إلى حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو، وللابتعاد عن خطر فقدان رسائلك الخاص يمكنك تحديث نظام تشغيل هاتفك أو شراء هاتف جديد يعمل بنظام تشغيل أحدث.

قائمة الهواتف التي ستقفد دعم واتساب

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum