انتبه.. واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة خلال ساعات| اعرف القائمة الكاملة لأنواعها

اعتبارا من 1 سبتمبر، لن تَعُد مجموعة من الهواتف الذكية متوافقة مع تطبيق واتساب Whatsapp؛ مما سيؤدي إلى منع بعض مالكي هواتف آيفون وأندرويد التي تعمل بنظام تشغيل قديم، من الوصول إلى رسائلهم على التطبيق.
وفي وقت سابق، أعلن مطورو تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب أن العديد من الهواتف تعمل بنظام Android 4.0.1 أو iOS 12 أو إصدار سابق، لن تصبح متوافقة مع إصدار التطبيق المتوفر على الهواتف الذكية في الأول من سبتمبر 2023.
ومن بين قائمة الهواتف الذكية الرئيسية التي يستهدفها واتساب، هاتسف سامسونج Galaxy S3 Mini، وهاتف آبل iPhone SE (إصدار عام 2016)، أو 6S و6S Plus، وهاتف هواوي Ascend G74، أو Mate، أو Dz.
ومع مرور الوقت، تصبح الهواتف الذكية قديمة؛ بسبب عدم كفاية سعة التخزين أو الأجهزة الإلكترونية التي عفا عليها الزمن، وغير قادرة على دعم تحديثات التطبيقات.
ووفقا لموقع واتساب الرسمي على الويب، فإن قائمة الهواتف التي ستفقد دعم واتساب للأبد، تشمل 49 هاتفا من علامات تجارية مختلفة تعمل بنظام تشغيل قديم، مما سيؤدي إلى إغلاق خدمة المراسلة على هذه الهواتف الذكية.
وسيؤدي إيقاف دعم واتساب، إلى حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو، وللابتعاد عن خطر فقدان رسائلك الخاص يمكنك تحديث نظام تشغيل هاتفك أو شراء هاتف جديد يعمل بنظام تشغيل أحدث.
قائمة الهواتف التي ستقفد دعم واتساب
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy X cover 2
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus
Sony Xperia M
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
Lenovo A820
ZTE V956 – UMI X2
ZTE Grand S Flex
Faea F1THL W8
Wiko Cink Five
Winko Darknight
Archos 53 Platinum