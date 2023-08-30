أخيرا.. واتساب يطلق نسخة مخصصة لأجهزة Mac

أعلنت خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، عن إطلاق تطبيق أصليا جديدا لنظام التشغيل Mac.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، سيسمح تطبيق واتساب لحواسيب ماك الجديد، للمستخدمين بالمشاركة في مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 8 أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصا.

واتساب يطلق نسخة مخصصة لأجهزة Mac

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن إطلاق التطبيق، إنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة ماك من آبل، تنزيل التطبيق من موقع واتساب.

وقالت الشركة إن عميل macOS سيكون متاحا على متجر تطبيقات آبل قريبا.

وأضافت أن التطبيق تم إعادة تصميمه ليكون مألوفا لمستخدمي Mac، مما يساعدك على إنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع عند استخدام واتساب على شاشة كبيرة.

وأضافت "ميتا" لنسختها المخصصة لحواسيب ماك، ميزات جديدة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات عن طريق السحب والإفلات بسهولة في الدردشة، ويمكنك عرض المزيد من سجل الدردشة الخاص بهم.

وكانت واتساب تختبر العميل الأصلي لنظام التشغيل Mac منذ فترة، في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الشركة التطبيق في الإصدار التجريبي العام، مما يسمح للمستخدمين الذين يستخدمون أنظمة Apple Silicon وmacOS 11 Big Sur أو الأحدث بتجربته.



وفي شهر مارس، أعلن تطبيق واتساب عن عميل جديد يعمل بنظام Windows مع ميزات مكالمات جماعية مماثلة.

وأصدر واتساب تطبيقاته لسطح المكتب لأول مرة في عام 2016، ولكن مع البنية المتغيرة لأجهزة سطح المكتب، قام بتجديد عملائه، وفي عام 2021، بدأ واتساب بتجربة ربط أجهزة متعددة بحساب واحد، بحيث يمكن للمستخدمين تلقي الرسائل على أي من الأجهزة الأربعة حتى لو لم يكن هاتفهم متصلاً بالإنترنت.