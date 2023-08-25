جروبات بلا أسماء.. 5 ميزات جديدة في واتساب ستجعل حياتك أسهل

غالبا ما يقدم تطبيق واتساب WhatsApp، أهم منصات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، ميزات جديدة كل فترة، في حين أن بعض هذه الميزات تجلب تغييرات مطلوبة بشدة لاستخدامات التطبيق المختلفة بشكل يومي، فإن الكثير منها يضيف وظائف جديدة إلى خدمة المراسلة، إليك بعضا من أحدث ميزات WhatsApp التي يمكنها تحسين إنتاجيتك وتجربة المستخدم الشاملة.

مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو



في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” Meta، عن إمكانية مشاركة الشاشة أثناء مكالمة فيديو على واتساب، وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين مشاركة شاشتهم بسهولة مع الآخرين بغض النظر عن النظام الأساسي الذي يستخدمونه، تعد هذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد عرض شيء ما على شاشتك ولكنك لا تريد اللجوء إلى تطبيقات فيديو أخرى مثل Google Meet أو Zoom أو Discord أو Skype.

ولمشاركة شاشتك على واتساب، ابدأ مكالمة فيديو مع شخص أو مجموعة من الأشخاص وانقر على أيقونة “مشاركة” التي تظهر في أسفل الشاشة، بمجرد منح التطبيق الإذن بتسجيل شاشتك، ستكون مرئية لجميع المشاركين في المكالمة.

إرسال صور عالية الجودة



على الرغم من أن تطبيق واتساب قد يكون النظام الأساسي المفضل للمليارات عندما يتعلق الأمر بالرسائل النصية، إلا أنه حتى وقت قريب، لم يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور بدقة عالية، مما يدفع المستخدمين للاعتماد على حلول الجهات الخارجية لإرسال الصور، ولكن في التحديث الأخير، أضافت منصة المراسلة الفورية خيار لإرسال الصور بدقة عالية وقالت إنها ستقدم قريبا خيار إرسال مقاطع الفيديو بدقة عالية أيضا.

ولإرسال الصور بدقة عالية، افتح الدردشة واختر الصورة التي تريد مشاركتها، ضمن شاشة مشاركة الصور، انقر فوق الزر “HD” الذي يظهر في الشريط العلوي وستكون جاهزا للبدء، شيء واحد يجب ملاحظته هنا هو أن واتساب يرسل صورا مضغوطة بشكل افتراضي، لذلك سيتعين عليك النقر على الزر في كل مرة تريد فيها إرسال الصور بدقة عالية.

محادثات صوتية في مجموعات



على غرار الدردشة الصوتية في تطبيقي Discord وTwitter Spaces، طرح واتساب ميزة جديدة تسمى “المحادثات الصوتية” لأولئك الذين يريدون التحدث مع الآخرين في مجموعة، بينما تقوم ميزة المكالمات الجماعية في واتساب باستدعاء كل فرد في المجموعة، فإن ميزة “الدردشات الصوتية” الجديدة ترسل إشعارا صامتا للمشاركين، على عكس “المكالمات الجماعية”، التي تتطلب منك إضافة أعضاء يدويا، تتيح لك الميزة الجديدة الانضمام إلى المكالمة أو تركها وقتما تشاء.

وتعد هذه الميزة مفيدة إذا كنت لا ترغب في إزعاج الآخرين وترغب في إجراء محادثة مع المشاركين في المجموعة فقط، عندما يبدأ شخص ما “دردشة صوتية”، ستتغير أيقونة المجموعة تلقائيا إلى أيقونة الشكل الموجي وتظهر زر “الاتصال”.

تحرير التسميات التوضيحية للوسائط المرسلة



هل سبق لك أن أرسلت ملف وسائط على واتساب فقط لتدرك أن التسمية التوضيحية كانت خاطئة أو بها أخطاء إملائية، بدلا من إرسال التسميات التوضيحية للوسائط بشكل منفصل أو الاضطرار إلى إعادة إرسال ملف الوسائط، يتيح لك واتساب الآن تحرير التسميات التوضيحية للوسائط، تعمل هذه الوظيفة تماما مثل ميزة “تحرير الرسالة” في تطبيق المراسلة والتي تتيح لك تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها.

ولتحرير التسميات التوضيحية للوسائط بعد إرسالها، انقر فوق رسالة الوسائط التي تحتوي على التسمية التوضيحية وسترى زر “تحرير” مشابها لما يبدو عليه عند تحرير الرسائل النصية.

إنشاء مجموعات بدون أسماء



أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” Meta، عن نوعية جديدة لمجتمعات واتساب تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات بسرعة دون الحاجة إلى تسميتها، بدلا من أن يضطر المستخدمون إلى تسمية مجموعة يدويا، سيقوم واتساب تلقائيا بتسمية المجموعات التي تضم ما يصل إلى 6 مشاركين بناءً على الأشخاص الموجودين في المجموعة.

وأوضحت الشركة أيضا أنه في حالة انضمام شخص غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك إلى المجموعة، فلن يتمكن من رؤية سوى رقم هاتفك، وسيتم أيضا استخراج الأسماء الموجودة في المجموعة من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.