ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن قرار مثير بشأن مستحقات أندية الدوري الممتاز بصدد تفعيله فى قادم الأيام.
وقال جمال علام عبر تصريحات تليفزيونية ردا علي مجاملة نادي الزمالك: كل الأندية سواسيه وسيتم تقسيط اي مستحقات لجميع الأندية أسوة ما حدث مع الزمالك .
جمال علام ومواعيد انتهاء الدوري
أضاف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري :
عايزين نخلص الموسم في اقرب وقت ومتعشمين في رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في تحقيق ذلك و دا الهدف الرئيسي بسبب الإرتباطات الكثيرة
وردا علي توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق قال جمال علام: لن ننطرق للتحكيم في الفترة الماضية وهناك حاليا رئيس لجنة و جاري تشكيل لجنة جديدة و سيكون مسؤل عن كل شئ.
أضاف جمال علام: اعددنا التزامات ومباريات ودية للمنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول استعدادا لكأس أفريقيا وأولمبياد باريس 2024.