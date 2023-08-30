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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

كاف
كاف

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد ملاعب كل من: بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

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72 ساعة مهلة كاف للأندية 

ومنح "كاف"، الأندية من الدول التي استبعدت ملاعبها، مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.

وأكد "كاف"، في خطابه للاتحادات، أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي في دولة ما من قبل الكاف، سيتعين على النادي المعني أن يلعب مباراته في ملعب معتمد خارج أراضيه، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبموجب قرار كاف باستبعاد الأندية الإثيوبية من خوض مبارياتها على ملاعبها، فإن النادي الأهلي سوف يواجه نظيره سان جورج خارج ملاعب إثيوبيا. 

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سان جورج الإثيوبي، في دور الـ32.

كاف دوري الابطال الكونفدرالية سان جورج الأهلى

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