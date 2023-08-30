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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات جديدة.. Yahoo تدعم بريدها الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي |تفاصيل

Yahoo
Yahoo

انتشرت خلال الفترة الماضية عملية دمج المنتجات الرقمية بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يساعدك في عدد كبير من المهام، وأخيرًا شركة "ياهو" Yahoo قررت الدخول في هذه المنافسة بين الشركات العملاقة وأدخلت الذكاء الاصطناعي الجديد على بريدها الإلكتروني.

من خلال المساعد الذكي المدمج حاليا مع  Yahoo mail  سيقوم بإنشاء مسودات البريد الإلكتروني بمنتهى السهولة، ومساعدتك في عمليات البحث، وتلخيص الرسائل الواردة، وحتى العثور على بطاقات الهدايا وأكواد الخصم غير المستخدمة بين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

للدخول في منافسة قوية مع البريد الإلكتروني الأشهر على الإطلاق  Gmail من  جوجل، قامت "ياهو" بإضافة عدة ترقيات على  Yahoo Mail الذي أصبح حاليا معه روبوت AI خاص به مصمم لمساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وإدارتها.

Yahoo 

 في بيان صحفي من "ياهو" تم إرساله إلى وسائل الإعلام المختلفة، حددت شركة Yahoo المجالات الرئيسية التي يهدف فيها الذكاء الاصطناعي الجديد إلى مساعدتك والهدف هو تجربة مستخدم أسهل وأفضل من أي وقت مضى فإذا كنت تواجه مشكلة في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الأداة الجديدة ستساعدك على حلها.

الذكاء الاصطناعي الجديد موجود حاليًا في النسخة التجريبية من البريد المخصصة فقط لمستخدمي Yahoo Mail iOS آي هواتف الآيفون وسطح المكتب في الولايات المتحدة، ولكن في وقت لاحق ستقدم ياهو الخدمة إلى كل بلدان العالم وعلى جميع نظم التشغيل المختلفة وطبعا الآندرويد.

من أهم الميزات الجديدة هي المساعد في الكتابة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني بمصطلحات ولغة سليمة ومنضبطة مع اقتراح ردود بناءً على أسلوبك وأسلوبك في الكتابة، كما أن الأداة الجديدة تساعدك في الرد وتكتب بدلا منك في حالة طلبت ذلك، ثم يمكنك بعد ذلك التعديل على المحتوى المكتوب.

Yahoo 

هناك أيضا خيار كتابة ملخص الرسائل، والذي يقدم ملخصات لرسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن التواريخ المختلفة والأوقات وعناصر العمل وبالتالي توفر عليك النظر بإمعان في كل رسالة على حدى، وهي خاصية تفيد في الإنتاجية.

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بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تقبل أداة البحث الموجودة استعلامات اللغة الطبيعية، بدلاً من استخدام كلمات رئيسية ومصطلحات مجردة للعثور على رسائل محددة، يمكنك ببساطة طرح سؤال أو إرسال طلب. انقر فوق حقل البحث واكتب شيئًا مثل "أظهر لي جميع الرسائل من Lance Whitney"، على سبيل المقال.

أخيرًا، أضاف بريد Yahoo Mail خاصية تسمى Shopper Saver. هنا، يقوم روبوت الذكاء الاصطناعي بفحص بريدك الإلكتروني بحثًا عن بطاقات الهدايا غير المستخدمة، وأكواد الخصم، وأرصدة المتجر، والهدف النهائي هو العثور على أي مكافآت ادخارية نسيت استخدامها قبل نفادها.

Yahoo Yahoo Mail ياهو Gmail روبوت جوجل

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