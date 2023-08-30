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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سوريا في زيارة هامة.. ماذا يحدث؟

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان غادر طهران متوجهاً إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين في سوريا.

وووفقا للوكالة الإيرانية، فإن الزيارة تأتي لبحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف أبعاد وقضايا العلاقات الثنائية بين إيران وسوريا، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عبداللهيان عبر حسابة على منصة إكس: "أتوجه إلى دمشق في إطار تعزيز سياسة الجوار الإقليمية ومن أجل تسريع تنفيذ اتفاقيات رئيسي البلدين".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "سأبحث مع كبار المسؤولين السوريين آخر التطورات الإقليمية والدولية".

كما أكد على أن إيران تدرك ضرورة إرساء الاستقرار والسلام والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

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