شاهد| مجموعة سيارات شاه إيران محمد رضا بهلوي الملقب بـ ملك الملوك

شاه إيران محمد رضا بهلوي كان من عشاق السيارات وتمكن من حكم ايران من عام 1941 حتي عام 1979 ، وكان يمتلك مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة، حيث كانت تمثل سياراته رمزًا لثروته وسلطته، وقام باستخدام السيارات الفاخرة لإبراز صورة إيران كـ دولة حديثة ومتقدمة ، كما لقب أيضا الـ شاه إيران بـ ملك الملوك .

شاه إيران محمد رضا بهلوي

- ما هي سيارات شاه إيران

1- رولز رويس فانتوم V

رولز رويس فانتوم V



سيارة رولز رويس فانتوم V كانت واحدة من أغلى سيارات الشاه، وصنعت عام 1959 وكانت واحدة من 517 سيارة فقط سيتم إنتاجها وقد تم تجهيزها بالعديد من المميزات منها تكييف، وتليفزيون ، وتليفون، وكان يستخدم الشاه تلك السيارة في المناسبات الرسمية للدولة، وتم رؤيتها مرات معدودة في المسيرات والمناسبات العامة .

2- مرسيدس بنز 600 بولمان لانداوليت

مرسيدس بنز 600 بولمان لانداوليت

سيارة مرسيدس بنز 600 بولمان لانداوليت كانت واحدة من السيارات المفضلة لدى الشاه، حيث أنها صنعت في عام 1965 ، وكانت واحدة من 261 سيارة فقط يتم إنتاجها، وكانت تنتمي لفئة السيارات الاموزين الطويلة وسقف قابل للطي، وكانت تحتوي علي زجاج مضاد للرصاص، وطلاء مدرع .

3- Ferrari 250 GTO

Ferrari 250 GTO

4- Lamborghini Miura

Lamborghini Miura

5- Porsche 911

Porsche 911

وقد تم استخدام جميع السيارات الرياضية السابقة من قبل الشاه في المناسبات الشخصية، وشارك بهم في العديد من السباقات، وذلك لان الشاه كان شغوف بالسيارات والسباقات وكان يشارك بهم في جميع الأحداث الدولية، علاوة علي ذلك فإن سيارات الشاه كانت مصدر فخر للإيرانيين .

- سيارات الشاه بعد ثورة 1979 ما مصيرها

تم الإطاحة بالشاه في عام 1979 خلال الثورة الإيرانية ، وتمكنت الحكومة الجديدة من الحصول علي تلك السيارات ، وتم عرضها بالمتاحف ، وهناك سيارات منها بيعت في مزادات .